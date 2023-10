DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Emmy Werner und Martin Grubinger am 10. Oktober in ORF 1

Anschließend: „Pratersterne“ und „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Bühne frei für zwei Legenden ihres Fachs! Die Theaterregisseurin und ehemalige Volkstheater-Intendantin Emmy Werner und der weltbekannte Schlagzeuger Martin Grubinger sind am Dienstag, dem 10. Oktober 2023, um 22.00 Uhr in „Willkommen Österreich“ in ORF 1 zu Gast. Sie sprechen mit Stermann und Grissemann über ihr Lebenswerk und ihre neuen Projekte. Außerdem hat sich WÖ-Reporter Marc Carnal unter Passantinnen und Passanten gemischt und sie zur aktuellen innenpolitischen Lage befragt. Das große musikalische Finale samt perkussionistischem Showdown von Martin Grubinger kommt von der „Willkommen Österreich“-Studioband. Anschließend um 23.00 Uhr erleuchten die „Pratersterne“ DIE.NACHT, wenn Hosea Ratschiller auf der Stand-up-Bühne Clemens Maria Schreiner, Benedikt Mitmannsgruber und Malarina und als musikalischen Act Ernst Molden & Maria Petrova begrüßt. Um 23.30 Uhr gibt es ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

Emmy Werner ist eine Pionierin der österreichischen Theaterszene. Sie war 1988 im deutschsprachigen Raum die erste Frau an der Spitze eines großen Theaters. 17 Jahre lang leitete sie das Wiener Volkstheater und ließ jede Spielzeit mit einem Stück beginnen, in dessen Zentrum eine große Heldin steht. Sie hat das kulturelle Leben in Wien maßgeblich geprägt und erhält für ihr Lebenswerk den diesjährigen Nestroypreis. Mit Stermann und Grissemann plaudert die Theaterdoyenne über Lebenswerk, künftige Werke und ein Leben abseits der Bühne.

Der Bühne den Rücken gekehrt hat auch der weltbekannte Schlagzeuger Martin Grubinger. Der 40-Jährige hat im September mit dem allerletzten Konzert im Salzburger Festspielhaus seine Karriere als Solist beendet und widmet sich nun neuen Projekten abseits des perkussionistischen Hochleistungssports. Er unterrichtet am Salzburger Mozarteum und hat die App „My Groove“, mit der Hobbymusiker:innen unter virtueller Anleitung eines Profis neue Instrumente erlernen können, maßgeblich mitentwickelt. Ob er damit das Salzburger Silicon Valley begründet hat und ob er die große Bühne jetzt schon vermisst, verrät er im „Willkommen Österreich“-Talk.

„Pratersterne“ um 23.00 Uhr

„Pratersterne“-Host Hosea Ratschiller lädt wieder ins Wiener Fluc ein: Zuerst betritt der Hauptpreisträger des Österreichischen Kabarettpreises 2020, Clemens Maria Schreiner, die Bühne. Danach erzählt Benedikt Mitmannsgruber, warum sein Papa als Grenzgänger unter dem Lockdown gelitten hat. Die serbisch-stämmige Malarina beobachtet ihre Mitmenschen intensiv und teilt ihre Erkenntnisse. Und das musikalische Finale kommt von Ernst Molden & Maria Petrova.

