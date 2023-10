Lehrlingsausbildung im Innenministerium mit Gütesiegel zertifiziert

Abschluss der ersten „Lehrlinge zur Assistentin und zum Assistenten der Sicherheitsverwaltung“ und Übergabe des Gütesiegels „Lehrbetrieb der Zukunft“ am 9. Oktober 2023

Wien (OTS) - 56 Lehrlinge des Bundesministeriums für Inneres feierten am 9. Oktober 2023 in Wien den Abschluss ihres Lehrgangs zur Assistentin und zum Assistenten der Sicherheitsverwaltung. Der neue Lehrgang entspricht dem Lehrberuf "Verwaltungsassistent", umfasst aber vor allem die Aufgabenbereiche im Innendienst des Polizeibetriebs. Der Lehrberuf wurde 2020 eingeführt, um speziellen Bedürfnissen der Sicherheitsverwaltung Rechnung zu tragen.

Innenminister Gerhard Karner sagte: „Es ist mir eine große Freude, allen Absolventinnen und Absolventen sowie deren Ausbildungsleiterinnen und -leitern ganz herzlich zu gratulieren. Dieser Lehrberuf bietet die Möglichkeit der zielgerichteten Vorbereitung auf den Eintritt in die Polizeiausbildung“, betonte Karner.

Die neuen Sicherheitsverwaltungsassistentinnen und -assistenten werden künftig für administrative Arbeiten in der Zentralstelle des Innenministeriums und in den Landespolizeidirektionen verantwortlich sein.

56 Lehrlinge aus 32 Dienststellen schlossen die vorgesehenen Module ab. Ihre Dienststellen bekommen durch die positive Absolvierung das Gütesiegel „Lehrbetrieb der Zukunft“. Ausgearbeitet wurden die Module vom Institut „Next Generation Academy“, das auf Onlinetrainings für Aus- und Weiterbildung spezialisiert ist.

Bei der Abschlussveranstaltung und Gütesiegel-Übergabe waren Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl, Landespolizeidirektor Franz Popp, Präsidialchef Karl Hutter, Sektionschef Mathias Vogl und Michael Holzer, Leiter des Zentrums für Grundausbildung in der Sicherheitsakademie des Innenministeriums, anwesend.

Das Innenministerium beschäftigt seit 2004 Lehrlinge. Jährlich werden im Schnitt 45 Lehrlinge nach Beendigung ihrer Lehrzeit übernommen. In den vergangenen elf Jahren waren es knapp 500 Lehrlinge, die nach erfolgreicher Lehrabschlussprüfung in ein unbefristetes Dienstverhältnis übernommen wurden. Derzeit befinden sich ressortweit 197 Lehrlinge in Ausbildung, 191 davon in der Lehre zur Assistentin und zum Assistenten der Sicherheitsverwaltung.





