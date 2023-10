Tag des Hundes: ÖKV kündigt breitere Kommunikation zu Hunden an

Hund erfüllt vielfältige Aufgaben für Menschen: Anlässlich des Aktionstags kündigt Vorstand Infooffensive zu seriöser Hundezucht, -haltung und -ausbildung an.

Wien (OTS) - "Hunde übernehmen vielfältige Aufgaben für Menschen, sei es als sozialer Bezugspunkt, als täglicher Begleiter, als Unterstützer in herausfordernden Situationen, als Gebrauchs-, Jagd-, Dienst- und Rettungshunde oder im Freizeitbereich. Dazu müssen sie gesund, gut sozialisiert, stark im Charakter und rassetypisch sein. Der ÖKV als Vertreter aller Hundehalter und seriösen Hundezüchter in Österreich und seine Mitglieder folgen diesem Ideal", so Philipp Ita, Vorstand des Österreichischen Kynologenverbands (ÖKV), anlässlich des Tags des Hundes am 10. Oktober. Qualitätszucht sowie Hundeausbildung, -ausstellung und -einsatz beruhen dementsprechend auf kompetenter Zuchtarbeit, Expertise und Erfahrung sowie wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Anlässlich des Aktionstags kündigt der Vorstand eine Infooffensive zur seriösen Hundezucht, -haltung und -ausbildung an. Der ÖKV hat dazu vor rund einem Jahr einen internen Prozess in Gang gesetzt und es sich zum Ziel gesetzt, künftig stärker über Hunde und ihre Aufgaben zu informieren, aber auch die Verantwortung, die Menschen haben. "Wir wollen alle Hundehalter sensibilisieren und Verständnis dafür erzeugen, welche Bedürfnisse Hunde haben und wie man sie richtig hält und versorgt. Denn eines ist klar: Ein Hund ist immer das, was Menschen aus ihm machen", so Ita. Teil der Verantwortung ist es auch, die Leistungen und Angebote des ÖKV stetig zu evaluieren und zu verbessern.

Unsere Hundezüchter arbeiten passioniert mit großer Expertise sowie gesunden Hunden und erfüllen Erwartungen der Hundehalter bezüglich Gesundheit, Leistung und rassetypischen Eigenschaften. „Der ÖKV und seine Mitglieder stehen für eine verantwortungsvolle Hundezucht und -aufzucht sowie artgerechte Haltung und fundierte Ausbildung“, betont Ita. Dafür stehen Hundebesitzern bundesweit ca. 500 Ausbildungsplätze sowie Kurse, Seminare und Vorträge zu unterschiedlichen Themen zur Verfügung.

