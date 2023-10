Wölbitsch: Causa Wien Energie ist und bleibt ein SPÖ-Finanzskandal

Abschlussbericht von SPÖ und neos zeigt die Zudecker-Mentalität der beiden Wiener Regierungsparteien

Wien (OTS) - „Der heute präsentierte Abschlussbericht von SPÖ und neos zur Causa Wien Energie ist Ausdruck der skandalösen Mentalität der beiden Wiener Regierungsparteien, die sich seit Beginn an durch diese Untersuchungskommission gezogen hat. Zudecken statt Aufklären ist offensichtlich weiterhin die Devise“, so der Klubobmann der Wiener Volkspartei, Markus Wölbitsch in Reaktion auf den Abschlussbericht von SPÖ und neos zur Causa Wien Energie.

Laut deren Aussagen zeige das Gesamtbild summa summarum ein korrektes und verantwortungsvolles Vorgehen. „Fakt ist jedoch folgendes: Im Zuge der Untersuchungskommission hat sich vor allem herausgestellt, dass der Bürgermeister weit vor dem 15. Juli 2022 sowohl informiert als auch involviert war und somit die Notkompetenz zu Unrecht gezogen hat. Weiters, dass das Beteiligungsmanagement der Stadt völlig unzureichend ist, das Geschäftsmodell der Wien Energie von der Stadt nicht hinterfragt wurde und Vizebürgermeister Wiederkehr, vor allem was die Transparenz anbelangt, völlig versagt hat“, so der Klubobmann weiter. Die Wiener Volkspartei werde diese Aspekte in einem eigenen Endbericht diesen Mittwoch vorstellen.

Seitens der SPÖ und auch der neos wurde alles versucht, um diesen Skandal zu vertuschen. Zahlreiche eklatante Widersprüche in den Zeugenaussagen, gravierende Erinnerungslücken und völlig unzureichende Aktenlieferungen haben dieses Bild geradezu verfestigt. „Anstatt derartige Berichte zu fabrizieren, die eine regelrechte Chuzpe darstellen, sollten SPÖ und neos endlich alles daran setzen, die richtigen Lehren aus diesem Skandal zu ziehen“, so Wölbitsch abschließend.

