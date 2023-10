SPÖ-Herr unterstützt Forderung von AK und Gewerkschaft nach Hitzefrei am Bau

Klimawandel erfordert Reform des Arbeitsrechts – Notwendige Ökologisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt birgt große Potentiale

Wien (OTS/SK) - Unterstützung für die Forderungen des Bündnisses „Menschen und Klima schützen statt Profite“ kommt von der stv. SPÖ-Klubobfrau und Umweltsprecherin Julia Herr: „Der Klimawandel ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Gerade in der Arbeitswelt bekommen viele Menschen die negativen Konsequenzen der Erderwärmung zu spüren. Es ist höchst an der Zeit, dass die Politik darauf reagiert und die Arbeitsbedingungen beispielsweise jener Menschen, die am Bau arbeiten, verbessert. Eine Reform des Arbeitsrechts – Stichwort Hitzefrei – ist dringend notwendig“, so Herr anlässlich der heutigen PK von Arbeiterkammer, Gewerkschaft Bau-Holz, Fridays for Future und System Change not Climate Change. ****

Ganz grundsätzlich müssten angesichts der zunehmenden Hitzesommer und Wetterkapriolen Strukturen und Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die die bereits spürbaren Auswirkungen der Klimakrise lindern und weitere Verschlechterungen verhindern, so die SPÖ-Klima- und Umweltsprecherin. „Das darf sich nicht nur auf Änderungen im Arbeitsrecht beschränken, sondern muss Fragen wie die nach der grundsätzlichen Transformation hin zur Ökologisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt beantworten“, bekräftigt Herr.

Die SPÖ wird im morgigen Umweltausschuss des Parlaments beispielsweise einen Antrag einbringen, der die Regierung dazu auffordert, mehr Jobs für mehr Kreislaufwirtschaft zu schaffen. „Laut einer WIFO-Studie gibt es in Österreich noch ein großes Potential an Arbeitsplätzen, die den Übergang zur Kreislaufwirtschaft forcieren. Indem wir die klassische Linearwirtschaft Schritt für Schritt ersetzen durch eine Kreislaufwirtschaft, in der Produkte recycelt, repariert und wiederverwendet werden, können wir auch neue, nachhaltige Arbeitsplätze schaffen. Die Ökologisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ist unabdingbar und gleichzeitig auch eine große Chance für den gesamten Arbeitsmarkt. Diese Chance dürfen wir nicht verpassen. Es braucht einen starken, aktiven Staat, um diese Potenziale voranzutreiben und voll auszuschöpfen“, zeigt sich Herr überzeugt. (Schluss) sr/lp

