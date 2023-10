Infoveranstaltung: Brustkrebs Früherkennung

Anzeichen und Symptome von Brustkrebs frühzeitig erkennen

Krems, Niederösterreich (OTS) - Die Danube Private University (DPU) Krems informiert ihre Mitarbeiter*innen und Studierenden sowie weitere Interessierte aus dem Bezirk Krems am 17. Oktober um 12 Uhr über die Früherkennung von Brustkrebs. Die Veranstaltung läuft unter dem Titel "Anzeichen und Symptome von Brustkrebs rechtzeitig erkennen" und findet am DPU-Neubau in der Förthofstraße 4 in Krems statt (Hörsaal 3). Anmeldungen werden unter verena.hauer @ dp-uni.ac.at gerne entgegengenommen. Die Vortragenden sind Univ.-Prof. Dr. Ramona Woitek, PhD, sowie Olgica Zaric, PhD, von der Forschungsgruppe MIAAI der DPU: https://www.dpu-research-miaai.at/

Der Oktober ist der Brustkrebs-Awareness-Monat. Rund 5.600 Frauen erkranken laut Österreichischem Krebsreport jährlich an Brustkrebs, somit jede achte Frau. Gezielte Aufklärung zur Förderung der Früherkennung der Krankheit ist ein Schlüsselfaktor, die Sterblichkeitsrate drastisch zu senken und ist unverzichtbarer Schritt, betroffenen Patientinnen zu helfen. Brustkrebs früh zu erkennen bedeutet, die Krankheit mit höherer Wahrscheinlichkeit in den Griff bekommen zu können. Die DPU lädt Interessierte ein, der Veranstaltung beizuwohnen.

Rückfragen & Kontakt:

Danube Private University (DPU) - Fakultät Medizin/Zahnmedizin

Verena Hauer

Assistenz im Büro Direktor Wagner

0043 (0) 676 8424 19415

verena.hauer @ dp-uni.ac.at

www.dp-uni.ac.at