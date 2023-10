Landestag der Freiheitlichen Wirtschaft Oberösterreich

Michael Fürtbauer mit eindeutiger Mehrheit (98,6%) zum neuen Landesobmann gewählt!

Linz (OTS) - Die Freiheitliche Wirtschaft OÖ hielt am Samstag, den 7.Oktober 2023 ihren 32. Landestag im Zirbenschlössel in Sipbachzell ab. Am Programm standen unter anderem die Wahl des neuen Landesobmanns, Michael Fürtbauer, sowie die Wahlen des Landesvorstands und des Präsidiums.

In seinen Eröffnungsworten wies Fürtbauer unter anderem auf die Wichtigkeit sowie die Ziele der Freiheitlichen Wirtschaft hin. „Der Wohlstand Österreichs ist in Gefahr! Die Regierung ist auf einem Auge blind! Ihre energiepolitischen Ziele sind unrealistisch und fallen in den Bereich der Utopie. Steuersenkungen sind dringend nötig und neue Steuern darf es nicht geben“, erteilt Fürtbauer der Forderung nach Einführung einer Erbschaftssteuer eine klare Abfuhr. Hauptziel sei weiterhin die Eindämmung der Inflation und die Umsetzung der Kammerreform. „Wir müssen die Pflichtmitgliedschaft der Wirtschaftskammer abschaffen!“

Auch der als Ehrengast geladene Landeshauptmannstellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner fordert: „Das Zusammenwirken von Arbeitnehmer und Unternehmer muss funktionieren. Österreich braucht eine erfolgreiche Freiheitliche Wirtschaft, sonst wird Arbeit, Leistung und Fleiß in Österreich bald nichts mehr zählen. Die Freiheitliche Wirtschaft steht für Sicherheit und Wohlstand!“ Er bedankte sich beim ehemaligen Landesrat, Ing. Wolfgang Klinger, für dessen jahrzehntelange Arbeit in der Freiheitlichen Wirtschaft und wünscht dem neugewählten Landesobmann Michael Fürtbauer alles Gute für sein zukünftiges Amt.

Auch der Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Niederösterreich, Reinhard Langthaler, meldete sich zu Wort: „Die Freiheitliche Wirtschaft ist der effektivste Teil der Wirtschaftskammer. Wir sind die Vordenker und der Motor der österreichischen Wirtschaftspolitik. Gemeinsam werden wir Österreichs Wirtschaft nach vorne bringen!“

Fürtbauer wurde mit 98,6 Prozent der Stimmen zum Landesobmann gewählt. Sein Vorgänger Ing. Wolfgang Klinger übergab ihm das Amt und wünschte viel Erfolg. Auch das Präsidium sowie Rechnungsprüfer und Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihre neuen Ämter gewählt.

