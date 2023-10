EY startet Plattform für künstliche Intelligenz „EY.ai“ und investiert 1,4 Milliarden US-Dollar

Milliarden-Investition von EY ermöglicht den Start von EY.ai, einer neuen Plattform, die Unternehmen bei der sicheren Einführung von KI unterstützt

Wien (OTS) - Die Beratungs- und Prüfungsorganisation EY lanciert mit „EY.ai“ eine eigens entwickelte Plattform, die menschliche Fähigkeiten und künstliche Intelligenz (KI) zusammenbringt und Unternehmen bei der digitalen Transformation durch den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von KI unterstützt. EY.ai verbindet führende EY-Technologieplattformen und KI-Kapazitäten mit den Bereichen Strategie, Transaktionen, Transformation, Risiko, Versicherung und Steuern.

EY-Investitionen in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar haben die Grundlage für den Start der neuen Plattform geschaffen. Bereits erfolgt ist die Einbettung von KI in schon vorhandene EY-Technologien wie die Plattform EY Fabric, die von mehr als 1,5 Millionen individuellen Nutzer:innen verwendet wird. Zudem hat EY mit unterstützenden Cloud- und Automatisierungstechnologien Akquisitionen im Technologiebereich getätigt.

Gunther Reimoser, Country Managing Partner von EY in Österreich, sagt: „Mit unserer Investition setzen wir ein starkes Zeichen für unser Engagement in diese sich exponentiell entwickelnde Technologie. Jedes Unternehmen muss sich Gedanken darüber machen, wie es KI in sein Geschäftsmodell und seine Prozesse integriert. Die Einführung von KI ist daher mehr als nur eine technologische Herausforderung, weshalb wir Unternehmen dabei unterstützen, die transformative Kraft der KI auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu nutzen“.

Mehr Informationen sowie die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier!



