LH Mikl-Leitner: Geschäftsidee aus Euratsfeld will die Welt erobern

Transporter wird blitzschnell zum Luxus-Camper umgebaut

St. Pölten (OTS) - Aus der Idee, den Bus der Schwester umzubauen, ist die Geschäftsidee entstanden, jeden Transporter in einen vollwertigen Camper zu verwandeln. Aus der Idee wurde ein Prototyp, aus dem Prototypen ein junges, innovatives niederösterreichisches Unternehmen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigt sich vom Unternehmergeist von Paul Schneider und Lothar Gallistl, die vor einem Jahr die Firma CampBoks GmbH in Euratsfeld gegründet haben, begeistert. Die innovative Idee aus Niederösterreich bearbeitet aktuell Anfragen aus aller Welt und ist bereits auf der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Ich freue mich über das Engagement und den Unternehmergeist der jungen Gründer und vor allem auch über ihre Verbundenheit zu Niederösterreich: Sie haben ein innovatives und hochwertiges Produkt geschaffen, das im Mostviertel hergestellt wird und von hier aus die Welt erobern möchte. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg“, so Mikl-Leitner.

Begonnen hatte alles vor vier Jahren, als Lothar Gallistl die Idee hatte, den Bus seiner Schwester auszubauen. Gemeinsam mit seinem HTL-Freund Paul Schneider hatten die beiden dann experimentiert, gebaut, verfeinert, verworfen und schließlich perfektioniert. Die CampBoks GmbH wurde im Oktober 2022 gegründet, seitdem sind die beiden Gründer sowohl auf Messen und in der Tischlerei zu finden:

„Mit der CampBoks haben sie nun ein Produkt entwickelt, das die Campingbranche umkrempeln will. Denn, das Prinzip ist wie bei „Plug and Play“-CampBoks hinein und die Reise kann starten. In nur wenigen Schritten verwandeln wir jeden Transporter in einen voll ausgestatteten Camper. Flexibel, multifunktional und fest mit dem Fahrzeug verbunden“, so Paul Schneider und Lothar Gallistl. Gefertigt wird in der Tischlerei in Euratsfeld, aktuell sind die beiden Gründer noch zu zweit, die Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern läuft aber. Denn in nur wenigen Monaten konnten sie bereits 90 CampBoks verkaufen.

Nähere Informationen: riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH, Manuela Hofer, Telefon 0676/883 261 106, E-Mail hofer @ riz-up.at, www.riz-up.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse