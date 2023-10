Die „Soko Donau“ in „Nahaufnahme“

Und: Die „Soko Kitzbühel“ ist am 10. Oktober in ORF 1 „Gefangen“

Wien (OTS) - Die „Soko Donau“ rückt am Dienstag, dem 10. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 in den Fokus, wenn eine Video-Journalistin eine „Nahaufnahme“ von den Erfolgs-Kieberern für ein Online-Magazin machen möchte – und sie zu einem Tatort verfolgt. Auch die „Soko Kitzbühel“ wird um 21.05 Uhr in einem Dacapo-Fall von einer jungen Journalistin auf Trab gehalten, die den ominösen Machenschaften von Spendenkeilern auf der Spur und deswegen „Gefangen“ ist. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die Entführer schrecken vor nichts zurück.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Donau – Nahaufnahme“ (Montag, 10. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u.a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Julia Roy, Benedikt Kalcher, Xaver Hutter, Bagher Ahmadi und Kati Zambito in Episodenrollen; Regie: Holger Barthel

Video-Journalistin Dani Jungnickel (Julia Roy) will für ein Online-Magazin eine Reportage über die Soko machen. Und ahnt nicht, dass dies ihr letzter Job sein wird. Die 15-jährige Adriana ist von einem Hausdach gestürzt – oder gestürzt worden. Dani darf nicht mit, als das Team zum Tatort aufbricht, was sie nicht davon abhält, die „Soko“ zu verfolgen. In der Wohnanlage, in der Adriana gewohnt hat, trifft Dani auf den verzweifelten Rapper Flo (Bagher Ahmadi), der Dani seine Version der Geschichte erzählen will. Doch dann überstürzen sich die Ereignisse.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Gefangen“ (Montag, 10. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Veronika Polly, Andrea L'Arronge und Heinz Marecek; Regie: Rainer Hackstock

Bei Gräfin Schönberg (Andrea L'Arronge) hat sich die junge Journalistin Inga Stegemann (Livia Matthes) einquartiert, um in Kitzbühel zu recherchieren. Mit falscher Identität hat sie sich bei Spendenkeilern eingeschlichen, die in der Kitzbüheler Innenstadt Passantinnen und Passanten für Reiseversicherungen begeistern wollen. Dann taucht Inga plötzlich nicht mehr auf, und Gräfin Schönberg alarmiert das „Soko“-Team. Ihr muss etwas zugestoßen sein, war sie doch den ominösen Machenschaften der Spendenkeiler auf der Spur, wie auch Videos auf Ingas Laptop beweisen. Für die „Soko“ beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Inga befindet sich tatsächlich in Lebensgefahr, und die Entführer schrecken vor nichts zurück.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Auf Flimmit (flimmit.at) können die Folge „Nahaufnahme“ sowie die komplette 17. Staffel von „Soko Donau“ schon jetzt gestreamt werden. Alle Staffeln von „Soko Kitzbühel“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

