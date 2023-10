Einladung: Donnerstag Wolf-Herdenschutzzaun um Amt der Tiroler Landesregierung

Herdenschutzzäune funktionieren, aber die Landesregierung verhindert einen effektiven Schutz der Schafe vor dem Wolf und holt keine Förderung aus Brüssel für die Betroffenen

Wien (OTS) -

Wann: Donnerstag, 12. Oktober 2023, 10:30 bis 11:30 Uhr

Wo: Landhausplatz Innsbruck, Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck

Was: Die Tiroler Landesregierung wird mit einem mobilen Herdenschutzzaun von 50 Metern Länge symbolisch eingezäunt

Alle Expert:innen sind sich einig: Der beste Schutz vor dem Wolf sind Herdenschutzzaun und Herdenschutzhunde zusammen mit einer Behirtung. Das ist auf jeder Alm möglich, wenn der Zaun als Nachtpferch errichtet wird. Dafür gäbe es 100 % Finanzierung aus Brüssel. Doch die Tiroler Landesregierung erlässt illegale Wolfsverordnungen und gibt Wölfe zum Abschuss frei, was die Weidetiere nur noch mehr gefährdet. Deshalb will der VGT einen Herdenschutzzaun vor dem Amt der Tiroler Landesregierung errichten. Einerseits wird dabei an die Praktikabilität eines Herdenschutzzaunes erinnert und andererseits kann so die Bevölkerung symbolisch vor der schädlichen Wolfspolitik geschützt werden.

Herdenschutzzaun um Amt der Tiroler Landesregierung

Einerseits wird dabei an die Praktikabilität eines Herdenschutzzaunes erinnert und andererseits kann so die Bevölkerung symbolisch vor der schädlichen Wolfspolitik geschützt werden.

Datum: 12.10.2023, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

VGT – VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN

Nicole Staudenherz

0680 2125574

medien @ vgt.at

https://vgt.at