6. Bezirk: Abend für Leopold Großmann im Phonomuseum

Wien (OTS/RK) - Der Wiener Komponist, Kapellmeister, Pianist und Musik-Pädagoge Leopold Großmann (geboren am 19. August 1933) steht im Mittelpunkt des „Ehrenabends“, der am Mittwoch, 11. Oktober, im Wiener Phonomuseum (6., Mollardgasse 8, 2. Stock) über die Bühne geht. Zum 90. Geburtstag Großmanns gratulieren befreundete Künstler*innen mit musikalischen Darbietungen. Um 17.00 Uhr fängt das bunte Programm an. Der Eintritt ist frei. Spenden der Gäste werden erbeten. Erteilung von Auskünften per E-Mail: phono@bezirksmuseum.at.

Leopold Großmann war freier Mitarbeiter im Rundfunk und wirkte als musikalischer Begleiter von Heinz Conrads, Renate Holm und zahlreicher anderer Persönlichkeiten. Das vielfältige Schaffen als Tondichter reicht von Wienerliedern bis Orchester-Stücken.

An der Veranstaltung mit dem Titel „Ein Leben für die Musik“ nehmen Katharina Winand, Andreas Ertl, Helga Kohl, Monika Biernecker-Valenta und Christian Müller teil. Manfred Schiebel spielt Klavier und Wolfgang Stanicek führt durch das Programm. In einer Ausstellung dokumentieren Fotoaufnahmen, Plakate und Texte die Karriere von Leopold Großmann. Nähere Informationen über das Wiener Phonomuseum (Öffnungszeiten, Exponate, Schau „Leopold Großmann“) sind im Internet nachlesbar: www.wiener-phonomuseum.at/de/.

Allgemeine Informationen:

Tonsetzer Leopold Großmann (Musik-Austria): https://musik-austria.at/mensch/leopold-grossmann/

Kulturelle Aktivitäten im 6. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/mariahilf/

