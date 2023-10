FW-Langthaler: EU-Taxonomie ist ernste Bedrohung für Österreichs Unternehmen!

Die Freiheitliche Wirtschaft warnt vor den katastrophalen Auswirkungen der EU-Taxonomie-Nachhaltigkeitskriterien.

St. Pölten (OTS) - Reinhard Langthaler, Landesobmann in Niederösterreich und stellvertretender Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft, äußert starke Bedenken hinsichtlich der EU-Taxonomie-Nachhaltigkeitskriterien und ihrer potenziell katastrophalen Auswirkungen auf Österreichs Unternehmen. Er betont die steigende Komplexität und Bürokratie, die mit diesen Kriterien einhergehen und die zu massiven Mehrbelastungen der Betriebe führen.

Zur Erinnerung: Als taxonomiekonform und damit als finanzierungswürdig gelten Tätigkeiten, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs EU-Zielen leisten. Langthaler kritisierte die EU scharf dafür, in nationale Angelegenheiten einzugreifen, ohne angemessen auf die wirtschaftlichen Belange Rücksicht zu nehmen. Er hebt weiter hervor, wie erstaunlich es sei, dass die EU in einer Zeit der steigenden Inflation und hoher Steuerbelastungen zusätzliche Hürden, Bürokratie und finanzielle Belastungen für Unternehmen einführe. Er merkte auch kritisch an, dass Banken künftig auf Grundlage der Einhaltung von übertriebenen EU-Kriterien darüber entscheiden werden, ob sie ein Unternehmen finanziell unterstützen oder nicht.

Besonders besorgniserregend sei auch die Auswirkung auf die Projektfinanzierung. Viele Projekte werden Schwierigkeiten bei der Fremdfinanzierung haben, da Banken und Finanzinstitute verstärkt darauf achten werden, ob die Projekte allen Punkten der Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Langthaler ist daher besorgt über die bürokratischen Hürden, die Unternehmen bewältigen müssen, um die umfassenden Kriterien der Taxonomie zu erfüllen, da dies unausweichlich zu zusätzlichen Kosten und Problemen führen werde. Abschließend ruft Langthaler zu entschlossenem Handeln auf und betonte die Notwendigkeit, die gescheiterte “Green-Deal”-Politik und die unrealistischen Richtlinien des “Fit für 55”-Pakets zu überdenken, da diese EU-Politik die heimische Wirtschaft ruinieren wird und viele ihrer Projekte vor eine finanzielle Katastrophe stellen wird.

