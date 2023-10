FPÖ – Kickl desginiert Dr. Susanne Fürst zur neuen außenpolitischen Sprecherin

Erfahrene und außenpolitisch versierte Abgeordnete wird in nächster Klubsitzung zur Wahl vorgeschlagen

Wien (OTS) - Nachdem NAbg. Dr. Axel Kassegger die Funktion des außenpolitischen Sprechers zurückgelegt hat, kündigte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl an, dass ab sofort die freiheitliche Klubobmann-Stellvertreterin und Verfassungssprecherin NAbg. Dr. Susanne Fürst mit dieser Bereichssprecherfunktion betraut und designiert ist: „Ich werde Dr. Susanne Fürst in der Klubsitzung des Freiheitlichen Parlamentsklubs nächste Woche als neue außenpolitische Sprecherin vorschlagen. Als erfahrene Abgeordnete, die auch schon seit mehreren Jahren Mitglied im Außenpolitischen Ausschuss des Nationalrats ist, bringt sie eine umfassende Kenntnis über diesen Fachbereich mit und ist dafür daher bestens geeignet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dr. Susanne Fürst in dieser verantwortungsvollen Funktion.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at