Lotto: Dreifachjackpot geknackt - je 1,8 Mio. Euro nach NÖ und in die Steiermark

Auch Joker Dreifachjackpot geknackt – je 456.000 Euro nach Vorarlberg und an einen App-User

Wien (OTS) - Gleich zwei Dreifachjackpots, nämlich bei Lotto und beim Joker, standen bei der Ziehung am vergangenen Sonntag auf dem Spiel, und beide wurden – jeweils zweimal – geknackt. Beim Lotto Sechser gelang dies Spielteilnehmer:innen aus Niederösterreich per Normalschein und der Steiermark per Quicktipp, und für beide gab es jeweils rund 1,8 Millionen Euro als Belohnung.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl kamen fünf Spielteilnehmer:innen jeweils per Quicktipp zum Erfolg. Jeweils rund 31.500 Euro gehen zweimal nach Niederösterreich sowie je einmal nach Wien, Tirol und Kärnten.

LottoPlus

Ohne Sechser endete am Sonntag die LottoPlus Ziehung. Die Gewinnsumme kam wieder den 79 Gewinner:innen eines Fünfers zugute, die jeweils rund 5.500 Euro gewannen. Am Mittwoch geht es beim LottoPlus Sechser um rund 150.000 Euro.

Joker

Den zweiten Dreifachjackpot des Sonntags gab es beim Joker, und den machten sich ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Vorarlberg sowie ein Lotterien App User zunutze. Ihr angekreuztes „Ja“ zur richtigen Joker Zahl brachte ihnen jeweils mehr als 456.000 Euro. Der Vorarlberger bzw. die Vorarlbergerin machte dabei von der Möglichkeit, mehrere Joker zu spielen, Gebrauch und war mit dem dritten von zehn Tipps erfolgreich.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. Oktober 2023

2 Sechser zu je EUR 1.791.189,50 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 31.483,70 104 Fünfer zu je EUR 1.569,70 277 Vierer+ZZ zu je EUR 189,40 5.571 Vierer zu je EUR 54,90 6.802 Dreier+ZZ zu je EUR 19,20 91.145 Dreier zu je EUR 5,70 273.882 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 6 24 32 33 39 45 Zusatzzahl 25

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. Oktober 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 79 Fünfer zu je EUR 5.478,90 3.275 Vierer zu je EUR 22,40 55.836 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 17 20 23 34 44

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. Oktober 2023

2 Joker zu je EUR 456.062,90 14 mal EUR 10.000,00 108 mal EUR 1.000,00 1.111 mal EUR 100,00 11.642 mal EUR 10,00 116.432 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 2 0 3 4 1 5

