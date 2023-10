Best of Wellpappe 2023: Von Apfel-Schale bis Tic Tac Toe

Die Gewinner der Wellpappe Austria Awards 2023 stehen fest.

Wien (OTS) - Bereits zum neunten Mal in Folge zeichnete das Forum Wellpappe Austria herausragende Produktideen aus Wellpappe aus. Aus den Einreichungen nominierte eine Fachjury die Finalisten und ermittelte daraus die Gewinner. Der Wellpappe Austria Award wird in sechs Kategorien vergeben. In der Kategorie Nachwuchs entschied ein Online Voting. Erstmalig wurde heuer ein Sonderpreis für herausragende Druckgestaltung auf Wellpappe vergeben.

Wellpappe-Leistungsschau

„ Der Wellpappe Austria Award ist die jährliche Leistungsschau unserer Branche und zeigt auch heuer wieder, wie kreativ und effizient Wellpappeverpackungen sein können “ sagt Stephan Kaar, Sprecher des Forum Wellpappe Austria. „Die Herausforderungen, denen wir uns als Hersteller heute stellen müssen, haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Was sich nicht verändert hat, ist die Bedeutung, die Wellpappe für die Versorgung von Menschen und Unternehmen mit Gütern des täglichen Bedarfs hat. Eine Verpackung aus Wellpappe bietet Schutz, erhöht die Haltbarkeit, ist Werbebotschafter am Point of Sale und von Natur aus nachhaltig. “

Rund 100 Gäste nahmen an der Award-Verleihung im Kabarett CasaNova in Wien teil und zeigten sich von den Ideen ebenso begeistert wie von den Gags der Kabarettistin Nadja Maleh. Jeder Gewinner eines Wellpappe Austria Award erhielt eine Holzskulptur des Vorarlberger Künstlers Stefan Kresser und ist berechtigt am WorldStar, der Auszeichnung der World Packaging Organisation, teilzunehmen. Durch die Awardverleihung führte ORF-Moderatorin Daniela Soykan-Tober.

Gewinner nach Kategorie

In der Kategorie Wellpappe kreativ gewinnen die ETIVERA Präsentationsboxen für hochwertige Flaschen und Schraubgläser, eingereicht von Mosburger GmbH., Wien. Dieses Verpackungskonzept gewinnt auch den – erstmals vergebenen - Sonderpreis für herausragende Druckgestaltung.

Mondi Grünburg ist Gewinner der Kategorie Wellpappe konstruktiv für NKE Hybrid Bearings Box, eine Transportverpackung für industrielle Güter mit eingebautem Sensor. In der Kategorie Point of Sale gewinnt Steirerpack mit der PIEPS – Verpackung für ein Lawinensuchgerät. Das Display Hot or Cool, eingereicht von Steirerpack, gewinnt in der Kategorie Wellpappe Displays. Und die Verpackung für Verbindungsträger, hergestellt von der Firma Rondo Ganahl aus St. Ruprecht, geht als Gewinner der Kategorie Wellpappe nachhaltig hervor. Lehrlinge der Firma Rondo Ganahl aus Frastanz in Vorarlberg sind mit ihrem Tic Tac Toe Strategiespiel die Gewinner der Kategorie Nachwuchs, ermittelt durch ein Online Voting.

Dank an die Sponsoren

Der Wellpappe Austria Award wurde auch heuer wieder von namhaften Sponsoren unterstützt: ARA – Altstoff Recycling Austria, Chespa, Crespel & Deiters, Doneck Network, Hamburger Containerboard, Koenig & Bauer, Smurfit Kappa Paper und HP.

Ein Dank geht auch an die Partner-Sponsoren: Billerud, Bobst, Dücker Conveyer, EMBA Berg Group, Fosber, Heinerich Flexoklischee, Mondi, Norske Skog und Sappi.

Fotos zu den Gewinner-Produkten und Nominierungen auf https://www.wellpappe.at/produkte/

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Alle Fotos © APA/com_unit/L. Schedl

