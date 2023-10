Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál zum Weltmädchentag am 11. Oktober: „Es ist wichtig, Mädchen Mut zu machen!“

Kostenloses Konzert, Workshops und gratis Info-Broschüren zu Mädchen-Rechten und Online-Tipps

Wien (OTS) - „Zum Weltmädchentag ist es wichtig, Mädchen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken und ihnen Mut zu machen. Wir haben in Wien zahlreiche Angebote des Frauenservice Wien, um Mädchen zu fördern – egal ob es um die Berufswahl geht oder darum, in schwierigen Situationen zu unterstützen. Mädchen sollen in unserer Stadt selbstbestimmt und sicher leben können – ob im Alltag, in der Schule oder im Internet. Die Botschaft ist: Traut euch alles zu. Mädchen gehört die Welt“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Gerade zum Weltmädchentag am 11. Oktober ist es wichtig zu zeigen, wie die Stadt Wien Mädchen stärkt und unterstützt. Rechtlich sind Mädchen und Burschen in Österreich gleichgestellt. Gesellschaftlich ist die Gleichstellung der Geschlechter bislang aber auch bei der jüngsten Generation nicht erreicht.



Gratis Konzert und CDs am Weltmädchentag – jetzt anmelden!



Anlässlich des Weltmädchentags findet am 11.10.2023 im Brick 5 im 15. Bezirk die CD- und LP-Präsentation von „Re:composed II“ statt. Am Weltmädchentag werden die Künstler*innen von „Re:composed II“ und ausgewählte Bands vom Pink Noise Camp ihre Musik zum Besten geben. Der Schwerpunkt wird auf den 11 Liedern von „Re:composed II“ liegen, die beiden Kuratorinnen Elise Mory und Rania Moslam, die „Re:composed II“ im Auftrag des Frauenservice Wien umgesetzt haben, werden ebenfalls vor Ort sein.

„Re:composed II“ widmet sich dem Thema „Arbeit", da gerade derzeit im Kontext der (Corona-)Krise frauen- und arbeitsmarktpolitische Fragen den Diskurs der Gleichstellung prägen. Die Playlist ist bereits jetzt auf allen gängigen Streamingplattformen verfügbar.

Die CDs von „Re:composed II“ werden im Rahmen des Release-Konzerts kostenlos zur Verfügung gestellt.

Termin: 11. Oktober 2023, 18 Uhr

Ort: Brick 5, 15., Herklotzgasse 21

Künstler*innen:

Stranded (Pink Noise Band)

Bosna

Isabella Forciniti

Schwesta Ebra

Zisch

Der Eintritt ist kostenlos.

Eine Anmeldung ist notwendig, Anmeldung unter: ticket.wien.gv.at

Weitere Informationen zum Projekt, sowie das Booklet von Re:composed II finden Sie unter: https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/stichwort/kunst-kultur/recomposed.html

Im Jahr 2012 hat das Frauenservice Wien (MA 57) eine CD mit alten Arbeiter*innen-Liedern herausgegeben, die von feministischen Künstler*innen neu interpretiert wurden (Re:composed I).Zehn Jahre später gibt es nun "Re:composed II - Arbeiter*innen-Lieder und Songs zu feministischen Kämpfen" als Fortsetzung dieses künstlerischen Projekts.

Das Pink Noise Camp ist eine Musik- und Bandprojektwoche für Mädchen, junge Frauen, trans, inter* und nicht-binäre junge Personen, um andere musikbegeisterte Jugendliche kennen zu lernen, eine Band zu gründen, gemeinsam Songs zu schreiben, Workshops rund ums Musikmachen zu besuchen und sich selbstsicher auf der Bühne zu bewegen. Das Camp wird vom Verein Pink Noise organisiert.

Gratis Broschüren zum Weltmädchentag

Das Frauenservice Wien bietet mehrere Broschüren speziell für Mädchen an.

Die Broschürenreihe richtet sich an Mädchen ab 14 Jahren, informiert über unterschiedliche Themen und erweitert den Wissensstand der Leserinnen.

Die Themen reichen von der Kenntnis über die eigenen Rechte bis hin zu Tipps zum Umgang mit Social Media. Innerhalb der Broschüren wird das jeweilige Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet und dabei erhalten die Mädchen Informationen und Kontakte zu Beratungs- und Anlaufstellen.



Jetzt sind folgende Broschüren in neuer Auflage erschienen: „Mädchen haben Recht(e)", „Mädchen im Netz – Tipps für den Umgang mit sozialen Medien" und „Mädchen im Netz II – Ein Leitfaden zur selbstbestimmten Online-Identität".

Die Broschüren sollen Mädchen in verschiedenen Lebensbereichen stärken und können kostenlos beim Frauenservice Wien bestellt werden und sind unter frauen.wien.gv.at auch online und als Download abrufbar.

Neue interaktive „DigiGirlpower“-Workshops stärken Mädchen ab 14 Jahren



Ab November bietet das Frauenservice Wien neu konzipierte Empowerment Workshops für Mädchengruppen von 9-14 Teilnehmerinnen ab 14 Jahren an.

Die kostenlosen Empowerment-Mädchenworkshops mit interaktiven Methoden können in drei Themen angefragt werden:

Arbeit

Medien

Gegen Gewalt an Frauen

Die Workshops sollen Mädchen und junge Frauen auf diesen drei verschiedenen Gebieten informieren und stärken. Dabei werden interaktive Methoden eingesetzt um das jeweilige Thema zu erarbeiten. Videos, Aufstellungen sowie Übungen sind Teil der Workshops. Mittels der Plattform Padlet werden die Inhalte zielgruppennahe aufbereitet.

Ganz im Sinne des Konzepts „Own your own story“, werden die erlernten Inhalte am Ende des Workshops in eigene kleine GIFs oder Memes verarbeitet.

Die Workshops dauern insgesamt 4 Stunden (inklusive Pausen) und finden im Frauenservice Wien, 8., Friedrich-Schmidt-Platz 3, statt.

Die Termine werden mit den Lehrpersonen mindestens drei Wochen vorab vereinbart

Kontakt und Anmeldung: per E-Mail unter post@ma57.wien.gv.at oder per Telefon unter +43 1 4000-83515

Mehr Informationen zu den Broschüren, Beratungsstellen für Mädchen in Wien die vom Frauenservice Wien gefördert werden, zum Wiener Töchtertag und den Mädchenworkshops finden sich auf: https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/stichwort/maedchen/index.html / Schluss



