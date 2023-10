Bartgeier-Zähltage 2023 – auch Sie können mitmachen!

Hauptzähltag 14. Oktober 2023

Großkirchheim/Mittersill/Matrei in Osttirol (OTS) - Der Bartgeier gehört zu den imposantesten Vogelarten des Hochgebirges. Seit Beginn der Wiederansiedlung im Jahr 1986 haben Bartgeier in verschiedenen Bereichen der Alpen eine neue (alte) Heimat gefunden.

Um ein möglichst genaues Bild des aktuellen Bartgeierbestands zu erhalten, werden jedes Jahr im Rahmen des internationalen Bartgeier-Monitorings im gesamten Alpenraum die Bartgeier gezählt.

Alle Interessent:innen sind daher herzlich dazu aufgerufen, in den Tagen zwischen dem 14. bis 21. Oktober 2023 nach Bartgeiern Ausschau zu halten. Die Anlaufstelle für Meldungen aus Gesamtösterreich ist der Nationalpark Hohe Tauern.



Der Schwerpunkt der Beobachtungstage liegt beim Samstag, dem 14. Oktober 2023. Während des Internationalen Zähltages wird im Zeitraum zwischen 9 bis 15 Uhr nach den „Giganten der Lüfte“ Ausschau gehalten. Dabei sollte die Beobachtungszeit mindestens zwischen 10 bis 14 Uhr betragen.

Gute Chancen auf eine Bartgeier-Sichtung ergeben sich hauptsächlich in den Hohen Tauern sowie in den Gebirgsgruppen im Westen Österreichs. So besteht in den Ötztaler Alpen sowie den daran angrenzenden Gebirgsgruppen bei trockenem Wetter gute Erfolgschancen auf eine Bartgeier-Sichtung.

Neben der Flügelspannweite von bis zu drei Metern besitzen Bartgeier eine markante Silhouette, welche sie gut von anderen Vogelarten unterschieden lässt. Während Bartgeier in ihren ersten Lebensjahren eine relativ dunkle Gefiederfärbung aufweisen, bilden sie mit zunehmendem Alter ein kontrastreiches Gefieder aus, was vor allem durch die orangefarbene Färbung des Rumpfgefieders hervorsticht. Junge, ausgewilderte Bartgeier besitzen zudem eine weiße Gefiedermarkierung, welche durch gebleichte Federn erzeugt wird.

Für die Beobachtung wäre es wichtig Fernglas, Kamera sowie Schreibutensilien dabei zu haben, um mögliche Sichtungen dokumentieren zu können.

Bartgeier-Meldungen sollten nach Möglichkeit folgende Informationen enthalten:

- Datum und Uhrzeit

- Dauer und Ort der Beobachtung

- Flugrichtung

- Gefiederfärbung

- mögliche Flügelmarkierungen

- Fotos oder Videos

Sie haben einen Bartgeier beobachtet? Dann melden Sie diese bitte an das Bartgeier-Team des Nationalparks Hohe Tauern.

Sichtungen können sowohl an bartgeier @ hohetauern.at oder telefonisch unter +43 664/2601337 gemeldet werden.

Rückfragen & Kontakt:

Matthias Lehnert B.Sc.

Projektleiter Greifvogelmonitoring

Nationalpark Hohe Tauern

Tel.: +43 (0)664/2601337