AVISO: High-Level-Segment des SDG Dialogforums 3.0 am 12. Oktober 2023

Wien (OTS) - Das SDG Dialogforum ist die Hauptveranstaltung zur Umsetzung der Agenda 2030 und ihrer 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) in und durch Österreich, zu der die Bundesverwaltung, SDG Watch Austria und das Ban Ki-moon Centre for Global Citizens zum nunmehr dritten Mal einladen. Das SDG Dialogforum steht im Zeichen des zweiten Freiwilligen Nationalen Berichts zur Umsetzung der Agenda 2030, den Österreich im Sommer 2024 den Vereinten Nationen präsentieren wird.

Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Jugend werden auch dieses Jahr in vielfältigen Dialogformaten Strategien und Lösungsansätze zu sozialen, ökologischen sowie ökonomischen Fragestellungen erarbeitet, mit denen Österreich in den verbleibenden sieben Jahren bis 2030 zum Erreichen der SDGs beitragen kann.

Am Donnerstag, den 12. Oktober 2023 nehmen Europaministerin Karoline Edtstadler, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Sozialminister Johannes Rauch, Arbeitsminister Martin Kocher und die Präsidentin der Eastern Africa Farmers Federation, Elizabeth Nsimadala, an dem abschließenden High-Level-Segment und der Podiumsdiskussion des SDG Dialogforums 3.0 in den Sofiensälen teil.

Termine für Medien:

9.00 Uhr

Beginn des High-Level-Segments

11.30 Uhr

hochrangige Podiumsdiskussion

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT während der Veranstaltung

Details zum Programm sowie weitere Informationen zur Umsetzung der Agenda 2030 finden Sie unter https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030.html bzw. https://www.sdgwatch.at/de/. Eine Pressemappe finden Sie unter https://bankimooncentre.org/pressemappe-sdg-dialogforum3-0.

Ort: Sofiensäle, Marxergasse 17, 1030 Wien (Einlass von 8.30 bis 11.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten. Weitere Fotos dieser Veranstaltung finden Sie auf https://bankimooncentre.org/fotos-dialogforum-3-0.

Dem Livestream zu dieser Veranstaltung können Sie auf https://www.bundeskanzleramt.gv.at/live/sdg-dialogforum folgen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Veranstaltungsortes Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte Bundeskanzleramt, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

+43 1 53115-202448