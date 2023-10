Twin City Liner spendet 10.000 Euro an UNICEF Österreich

Spende kommt dem Projekt „Walk4Water“ zugute

Wien (OTS/RK) - Der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, unterstützt UNICEF Österreich mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro. Das Geld kommt dem Projekt „Walk4Water – Wasser für jedes Kind“ zugute. Am Montag, 9. Oktober 2023, wurde der Spendenscheck von Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Generaldirektor-Stellvertreter Mag. Reinhard Karl und den Central Danube-Geschäftsführern Dr. Gerd Krämer an den Geschäftsführer von UNICEF Österreich, Mag. Christoph Jünger, überreicht.

Eine Spende mit großer Wirkung

Kinder sind nicht für den Klimawandel verantwortlich, aber sie tragen die größte Last der Auswirkungen. Auch in Österreich ist die globale Erderwärmung zu spüren. Dürreperioden werden immer länger. Unwetter und Überflutungen immer häufiger. Die Klimakrise kennt keine Grenzen! Eines der größten Probleme weltweit ist Wassermangel. In vielen Teilen der Erde müssen Kinder oft kilometerweit laufen, um an sauberes Wasser zum Überleben zu gelangen. Eine Situation, die die Entwicklung von Kindern nachhaltig negativ beeinflusst.

Mit dem Spendengeld hilft UNICEF weltweit beim Bau von Brunnen, Handpumpen und Wasserleitungen, die die Dorfbewohner*innen selbst warten können sowie beim Bau einfacher Latrinen und Toiletten. Außerdem leistet die Organisation Aufklärungsarbeit zu Hygienemaßnahmen wie etwa zum Thema Händewaschen in Schulen und Dörfern, um dadurch Krankheiten vorzubeugen und Leben zu retten. Beinahe ein Viertel aller humanitären Hilfsgelder an UNICEF wird für Wasser und Hygiene verwendet.

Begeisterung für die gute Sache

„Der Twin City Liner verbindet zwei Nachbarländer in einem Wirtschaftsraum mit außergewöhnlichem Potenzial miteinander. Er steht aber nicht nur für Vernetzung und Stärkung des Wirtschaftsstandorts, sondern er begeistert nach wie vor Jung und Alt. Es erfüllt mich mit Freude, dass wir diese Begeisterung für eine gute Sache weitergeben können und einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro für das Projekt „Walk4Water“ an UNICEF Österreich übergeben dürfen“, so Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer.

„Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung sehr ernst und sind davon überzeugt, dass jeder Beitrag zählt. Daher ist für uns klar, dass wir mit der Wien Holding und unserer gemeinsamen Tochter, der Central Danube, UNICEF Österreich bei ihrem Projekt ‚Walk4Water‘ unterstützen. Mit dem Twin City Liner können Menschen schnell und bequem über den Wasserweg zwei Metropolen besuchen. Gleichzeitig haben zahlreiche Kinder in vielen Teilen der Erde keinen Zugang zu sauberem Wasser und müssen dieses oft unter schwierigsten Bedingungen für ihre Familien transportieren. Hier gilt es, gemeinsam zu helfen“, so GD-Stv. Mag. Reinhard Karl, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Twin City Liner ist Partner des UN-Kinderhilfswerks

„Der Twin City Liner ist bereits seit mehreren Jahren stolzer Partner des UN-Kinderhilfswerks. Gerade in Zeiten vom Klimawandel sind besonders Kinder von extremer Wasserknappheit betroffen. Daher werden wir auf dem Twin City Liner eine Spendenbox aufstellen, um auch weiterhin Geld für UNICEF zu sammeln“, so die beiden Central Danube-Geschäftsführer Dr. Gerd Krämer und Mag. Franz Zarka.

„Österreich gehört zu den Ländern, in denen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser und ausreichenden Hygienereinrichtungen haben. 2,2 Milliarden Menschen haben weltweit jedoch keinen Zugang zu Trinkwasser. Vor allem Kinder sind davon betroffen und leiden unter Durst und Krankheiten. Unsere Arbeit ist abhängig von Spenden, daher sind wir sehr dankbar, dass der Twin City Liner mit seinen Gesellschaftern uns seit Jahren so tatkräftig unterstützt“, freut sich Mag. Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich.

UNICEF Österreich

UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, setzt sich in mehr als 190 Ländern und Territorien für jedes Kind weltweit ein. UNICEF arbeitet effizient, transparent und nachhaltig, für das Überleben und Wohlergehen jedes Kindes – ohne Wenn und Aber. UNICEF finanziert sich ausschließlich durch freiwillige Beiträge und wird in Österreich durch das Österreichische Komitee für UNICEF vertreten. Seit 1962 setzt sich UNICEF Österreich für Kinder ein – im Ausland wie im Inland.

Twin City Liner

Der Twin City Liner der Central Danube bietet 250 Sitzplätze und pendelt mehrmals täglich von der Schiffstation City am Schwedenplatz auf seiner Stammstrecke zwischen Wien und Bratislava. Von 12.12. bis 14.12.2023 findet heuer die Adventfahrt nach Budapest statt. Tickets für den Twin City Liner können telefonisch unter +43 (0) 904 88 80 oder online unter www.twincityliner.com gebucht werden.

