ASFINAG-Sommerreisebilanz: Verkehrsaufkommen leicht über dem Niveau von 2022

Wien (OTS) - Nach Auswertung sämtlicher Daten aus den ASFINAG-Zählstellen ergeben sich für Juli und August dieses Jahres geringe Zuwächse im Sommerreiseverkehr. Im Mittel der zwei Monate legte der Pkw-Verkehr (unter 3,5 Tonnen) um 2,7 Prozent zu. Das Aufkommen entspricht dabei mit einem Minus von 0,5 Prozent dem Vor-Corona-Niveau des Vergleichszeitraums von 2019.

Auf zentralen Reiserouten wie der Brenner-Achse (A 12 Inntal- und A 13 Brennerautobahn) gab es bei der Zahl der Pkw gegenüber 2022 und 2019 einen leichten Zuwachs von gleichsam jeweils 1,1 Prozent. An der A 10 Tauernautobahn wurde zum Vorjahr ein leichter Rückgang mit einem Minus von 0,7 Prozent (plus 2,6 Prozent gegenüber 2019) und für die A 9 Pyhrnautobahn eine Steigerung von 1,9 Prozent (plus 5,6 Prozent gegenüber 2019) verzeichnet.

Die größten Aufholeffekte nach starken Einbrüchen durch die Covid-19-Pandemie fanden bereits 2022 statt. Teils kleinere Rückgänge im Sommerreiseverkehr sind auch auf eine immer länger andauernde Rückreiseperiode zurückzuführen. Diese dauert wie heuer bis weit in den September an und führt nach einem starken Urlauberstrom Anfang Juli zu einem oft relativ schwächeren August, da viele Urlaubende eben später zurückkehren. Jüngstes Beispiel dafür ist die anhaltend hohe Verkehrsnachfrage auf der A 10 mit den damit verbundenen Staus an den Wochenenden.

