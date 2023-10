Aviso PK am 10.10.: Wien – eine der herzsichersten Städte im Falle eines Herzstillstands

Gemeinsames Mediengespräch von Bürgermeister Ludwig, Puls-Präsident Kopietz und Polizeipräsident Pürstl

Wien (OTS/RK) - Anlässlich des weltweiten „Tag der Wiederbelebung“ am 16. Oktober lädt Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag, den 10. Oktober um 11.30 Uhr zum Mediengespräch in den Arkadenhof des Wiener Rathauses. Präsentiert werden dabei die gemeinsamen Anstrengungen im Kampf gegen den plötzlichen Herztod. Was als engagierte Idee eines ehrenamtlichen Vereins begann, ist inzwischen zu einer Erfolgsgeschichte geworden.

Mediengespräch mit:

Bürgermeister Michael Ludwig

Präsident Harry Kopietz, Puls – Gemeinsam gegen den plötzlichen Herztod



Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl

Im Rahmen eines „Lehrpfads der Reanimation“ stellen der Verein PULS, die Helfer Wiens, die MedUni Wien, A1, die GEWISTA, die Wiener Polizei, die Berufsfeuerwehr Wien, die MA 67 sowie die Gruppe Sofortmaßnahmen und Stadtservice der Stadt Wien ihre Projekte und Aktivitäten im gemeinsamen Kampf gegen den plötzlichen Herztod vor.

Umfassende Möglichkeiten für Film- und Fotoaufnahmen.

Wann: Dienstag, 10.10. um 11:30 Uhr

Wo: Rathaus, Arkadenhof, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.

Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf www.wien.gv.at übertragen.

