Exklusive AUGUSTIN-Reportage: Serientat an Obdachlosen

In der neuen Ausgabe der Wiener Straßenzeitung bekommt das erste Opfer ein Gesicht.

Wien (OTS) - Diesen Sommer hat jemand auf drei schlafende Menschen in Wien eingestochen. Die Taten drohen in Vergessenheit zu geraten. Die Opfer bleiben in der Berichterstattung fast so unbekannt wie Täter oder Täterin, die bislang nicht gefasst wurden. Ferencz Kutasy war das erste Opfer. In der aktuellen Ausgabe – Nr. 583, Erscheinungsdatum Mittwoch, 11. Oktober – gibt ihm der AUGUSTIN ein Gesicht und macht darauf aufmerksam, dass es neben dem Schutz der potentiellen Opfer vor allem um eines geht: Den oder die Täter:innen zu fassen.

In einer exklusiven Reportage besuchen die mehrfach prämierten Journalist:innen Nina Strasser (Text) und Heinz S. Tesarek (Fotos) in der Nacht jene Orte, an denen die Taten begangen worden sind. Sie suchen nach der Motivation des Täters und finden die Geschichte des ersten Mordopfers Fernecz Kutasy. Sie besuchen die Kirche, in der er jeden Sonntag gebetet hat und sind auch bei seinem Sozialbegräbnis der Stadt vor Ort.

Ferencz Kutasy war wie viele aller obdachlosen Menschen psychisch erkrankt. Mit mehreren Personen in einem Schlafsaal zu liegen, war für ihn unmöglich, einen Raum für ihn allein gab es nicht. Mag er für seinen Mörder ein zufälliges Opfer gewesen sein – dass er ein leichtes Opfer war, schlafend auf einer Parkbank, ist kein Zufall, sondern Resultat einer verfehlten Sozialpolitik.

Ergänzt wird die Reportage durch ein Interview mit dem Gerichtsmediziner Johann Missliwetz, der sich an einem Täter:innenprofil versucht. War es ein Mann, eine Frau, oder waren es mehrere Täter:innen? Ging es um die simple Gelegenheit, oder war die Tat geplant?

Die Chronologie der Taten, über die Gedenkorte, an denen keine Kerzen brennen, und wie es anderen obdachlosen Menschen mit ihren Ängsten nun geht, lesen Sie in der Reportage Der Mord an Ferencz Kutasy von Nina Strasser und Heinz S. Tesarek.

Die Reportage Der Mord an Ferencz Kutasy ist eine Kooperation vom AUGUSTIN mit dem Magazin ZWISCHENZEIT ONLINE.

