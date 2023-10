Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

315 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 8. Oktober 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben je ein E-Bike-Lenker, Fußgänger, Lenker eines Klein-Lkws, Motorrad-Lenker, Pkw-Lenker und Radfahrer bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 3. Oktober 2023, in der Stadt Graz, Steiermark, bei dem eine oben erwähnte Radfahrerin getötet wurde. Die 29-Jährige wollte vermutlich eine Kreuzung im Grazer Stadtgebiet in gerader Richtung neben einem Lkw überqueren. Der 38-jährige, serbische Lkw-Lenker bog aber nach rechts ab und dürfte dabei die Radfahrerin übersehen haben. In Folge dessen kam es im hinteren Bereich des Lkws zum Zusammenstoß, wodurch die 29-Jährige stürzte und von den hinteren Rädern überrollt wurde. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Radfahrerin feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest beim Lkw-lenker verlief negativ. Am Wochenende verunglückten drei der sechs verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraßen B, zwei auf Landesstraßen L und eine auf einer Gemeindestraße ums Leben. Jeweils zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und Salzburg und je einer in Kärnten und der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in vier Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in je einem Fall eine Vorrangverletzung und Überholen. Zwei Fahrzeuglenker verwendeten vermutlich keinen Sicherheitsgurt, ein tödlicher Unfall war ein Alleinunfall und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 8. Oktober 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 315 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 313 und 2021 280.

