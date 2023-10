Stocker ad Schnedlitz: „Während Kickl Angst vor der Bevölkerung hat, stellt sich Bundeskanzler Karl Nehammer auch den kritischen Fragen“

Demokratie- und Medienverständnis der radikalen Kickl-FPÖ ist ein Warnsignal

Wien (OTS) - „Während Kickl Angst vor der Bevölkerung hat, stellt sich Bundeskanzler Karl Nehammer auch den kritischen Fragen. Das einzige, das wir von der Kickl-FPÖ in den vergangenen Monaten erwarten durften, waren populistische Forderungen und parteipolitische Spielchen. Herbert Kickl möchte für sein eigenes Handeln keine Verantwortung übernehmen und sich nicht den Fragen der Bevölkerung stellen. Mit seiner Absage zum Puls24-Bürgerforum hat Kickl klargestellt: Kritische Fragen und echte Anliegen der Menschen interessieren ihn nicht, er beantwortet einzig die ihm zu Gesicht stehenden Fragen seines Parteisenders“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



„Das Medienverständnis von Herbert Kickl haben wir in den letzten Tagen - Stichwort: Peter Klien - erlebt. Sein Zugang zu kritischen Medien ist demokratiegefährdend. Das System Kickl heißt Angst vor und Gewalt gegen das Volk“, so Stocker weiter, der abschließend betont: „Bundeskanzler Karl Nehammer hat ein anderes Politikverständnis als Herbert Kickl - unser Bundeskanzler stellt sich den Fragen der Österreicher und hat keine Angst vor der Bevölkerung. Es ist wichtig, dass auch die kritischen Fragen gestellt und von politischen Vertretern beantwortet werden. Herbert Kickl lehnt das ab und zeigt damit einmal mehr, dass er eine Gefahr für unsere Demokratie ist.“



