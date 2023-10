Dialog als Schlüssel

Elisabeth Sieberer macht das Team im Rektorat der Pädagogischen Hochschule Wien nun wieder komplett. Neue Impulse sind wichtig, aber ohne Dialogfähigkeit geht gar nichts.

Wien (OTS) - Sie setzt bewusst auf Dialog, besonders wenn es darum geht, sich für herausfordernde Zeiten gut vorzubereiten. "Ich weiß aus langjähriger Erfahrung, wie wichtig der Dialog ist – sowohl im Haus selbst als auch darüber hinaus. Unsere Studierenden kommen immer wieder an die Pädagogische Hochschule, um sich fort- und weiterzubilden. Mit ihnen aufmerksam zu kommunizieren, ihnen zuzuhören, was sie im Berufsalltag bewegt, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns den Herausforderungen der Gegenwart stellen können. Die Ansprüche an den Lehrberuf sind kontinuierlich gewachsen, die Aufgabenfelder sind breiter denn je, wenn wir Veränderungsprozesse nicht gemeinsam begleiten, werden wir die Aufgaben der Zukunft nicht lösen können" , zeigt sich Sieberer zuversichtlich und überzeugt zugleich. Mit Oktober ist Elisabeth Sieberer als Vizerektorin für Lehre und Studieren im Amt und komplettiert damit das Rektorat an der Pädagogischen Hochschule Wien. Ihre Expertise aus dem Bereich Studien- und Qualitätsmanagement sowie Fachdidaktik mit Forschungsfokus auf Schreibdidaktik ist in Wien vor allem im Prozess der Neustrukturierung der PH sehr gefragt. Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger und Vizerektor Norbert Kraker freuen sich über die wichtige Verstärkung im Rektorat und sehen sich gut gewappnet, die anstehenden Projekte und Aufgaben gut bewältigen zu können.

