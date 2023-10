29. Runde: Kids in Fashion 2023 mit 70 Modevisionen

Erfolgreiche Modenschau und Aufruf zu Einsendungen neuer Modeentwürfe

Wien (OTS) - Kids in Fashion ging in die 29. Runde: Fast 70 kreative Modevisionen von Kindern und Jugendlichen zwischen 4 und 21 Jahren wurden vergangenen Samstag in der WU Mensa in Wien präsentiert. Wie bei der Fashion-Week wurden die jugendlichen Models professionell gestylt und zeigten selbstbewusst die bunten und einfallsreichen Modeschöpfungen auf dem Laufsteg. Die fantasievollen Kreationen der Kids sorgten für Staunen, Applaus und hin und wieder für einen Lacher im Publikum. Wenn die jungen Designer*innen am Ende der Show mit den Models, die ihr Design tragen, über den Laufsteg gehen – solche Momente bleiben in Erinnerung.

Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr freut sich über die Teilnahme der Jugend: „Kinder und Jugendliche sind nicht nur die Designerinnen von morgen, sondern auch die strahlenden Stars auf dem Laufsteg des Lebens. Bei Kids in Fashion wird die Bühne zum Spielplatz der Kreativität, wo bunte Träume durch Nadel und Faden Wirklichkeit werden. Gratulation alle Teilnehmer*Innen für den Mut, die Kreativität und das Engagement der Visionär*innen.“

Zwei Preisträger*innen Nadine und Monia (Kategorie 11 bis 14 Jahren) aus dem Jugendzentrum 5erHaus erzählen stolz von ihren Kreationen: „Mein Entwurf ist frech und modern, ich habe mit Heißklebepistole ein durchsichtiges und dreidimensionales Kleid gemacht.“, beschreibt die 12-jährige Monia ihren Entwurf. Ihre Freundin Nadine, ebenso 12 Jahre alt, tobte sich aus und gestaltete ein buntes Kleid: „Ich habe ganz viele bunte Federn auf den Entwurf geklebt und dann war das Outfit fertig. In echt ist es sogar bunter als ich erwartet habe!“

Gemeinderätin und Jugendzentren-Obfrau Marina Hanke ist seit Jahren Stammbesucherin der Modenschau: „Es war toll die jungen Köpfe hinter den bunten Entwürfen kennenzulernen und ihnen zu ihren Kreationen persönlich zu gratulieren. Für mich ist die Show jedes Jahr ein Fixpunkt und ein Highlight.“

Manuela Smertnik, Geschäftsführerin des Verein Wiener Jugendzentren, freut sich über die kreative Vielfalt: „Es gleicht kein Entwurf dem anderem, auch nach 29 Jahren. Kids in Fashion beweist, wie einfallsreich und fantasievoll die Ideen der Kinder und Jugendlichen sind. Wir freuen uns schon auf unser großes Jubiläum nächstes Jahr im Wiener Rathaus.“

Für Kids in Fashion haben 4- bis 21-jährige Kinder und Jugendliche ihre Modeentwürfe an den Verein Wiener Jugendzentren geschickt. Eine Expert*innen-Jury hat aus über 3.000 Einsendungen die kreativsten Entwürfe ausgewählt. Junge Schneidermeister*innen und Modeschüler*innen haben die prämierten Modezeichnungen detailgetreu nachgeschneidert. Am 7. Oktober 2023 präsentierten Nachwuchsmodels die Outfits am Laufsteg in der WU Mensa. Vor Ort wurden die Originalzeichnungen ausgestellt und die Preisträger*innen wurden nach der Modenschau mit Urkunden und Preisen geehrt.

Mach deine Mode!

Der Verein Wiener Jugendzentren ruft zu Einsendungen für das 30-jährige Jubiläum von Kids in Fashion am 5. Oktober 2024 auf: Kinder und Jugendliche zwischen 4 bis 21 Jahren aus Österreich können ihre Modeentwürfe ab sofort wieder einreichen. Mehr Details zur Kids in Fashion Show 2024 finden sich auf der Jugendzentren-Website www.jugendzentren.at/kids-in-fashion



Details zur Einsendung

Einreichblätter zum kostenlosen Download auf der Jugendzentren-Website. Bei der Einsendung bitte unbedingt folgende Angaben leserlich mitschicken: Vor- und Nachname, Adresse, Postleitzahl, Ort, E-Mail-Adresse, Alter (4 bis 21 Jahre)

auf der Jugendzentren-Website. Bei der Einsendung bitte unbedingt folgende Angaben leserlich mitschicken: Vor- und Nachname, Adresse, Postleitzahl, Ort, E-Mail-Adresse, Alter (4 bis 21 Jahre) Per E-Mail an kidsinfashion @ jugendzentren.at

oder per Post an Verein Wiener Jugendzentren, Prager Straße 20, 1210 Wien (KW „Kids in Fashion“)





Das Modeprojekt Kids in Fashion besteht aus vier Teilen:

- Designwettbewerb: Kreative zwischen 4 und 21 Jahren senden ihre Entwürfe ein.

- Modewerkstatt: Modeschüler*innen schneiderten die prämierten Entwürfe originalgetreu nach.

- Modelwettbewerb: Casting von Nachwuchsmodels, die die Kreationen am Catwalk präsentieren.

- Abschluss-Show: Die Fashionshow im Herbst bildet das große Finale von Kids in Fashion.





Fotos zur Veranstaltung sind hier zu finden: 2023 KIDS IN FASHION (picdrop.com)

Alle Infos: www.jugendzentren.at/kids-in-fashion

Bildmaterial: Kostenfreie Veröffentlichung im Rahmen einer Berichterstattung über den Verein Wiener Jugendzentren / Kids in Fashion unter Angabe des entsprechenden Copyrights:

Bei Veröffentlichung der Fotos von der Modeschau bitte um Angabe des Copyrights „leggou.vision“.

