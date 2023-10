FPÖ-Gruber: Antisemitische Postings auf Social-Media müssen Konsequenzen haben

Internetuser mit arabischen Wurzeln feiern Raketenangriffe auf Social Media

Linz (OTS) - „Erschreckend“ nennt FPÖ OÖ-LPS Michael Gruber diverse Reaktionen in den Sozialen Medien rund um die Ereignisse in Israel. Beinahe jedes Posting von Nachrichten-Seiten wird von einigen Usern mit offensichtlich arabischen Wurzeln mit Lach-Smileys versehen. „Offensichtlich finden diese Personen die Raketenangriffe auf Israel lustig. Das zeigt offen auf, wo bei uns im Land der wirkliche Antisemitismus beheimatet ist. Und weiterhin wird diesbezüglich nichts unternommen“, nimmt Gruber den Innenminister und die Integrationsministerin in die Pflicht. „Wir sind gespannt, ob diese Umstände im nächsten Extremismusbericht erwähnt werden.“

