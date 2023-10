Landesparteitag SPÖ Vorarlberg – Babler, Breiteneder und Seltenheim gratulieren Mario Leiter zur Wahl zum neuen Landesparteichef

Babler: „Kämpfen gemeinsam für ein gerechtes Österreich“ – Dank an Sprickler-Falschlunger

Wien (OTS/SK) - Mario Leiter ist am Samstag beim Parteitag der Vorarlberger SPÖ in Bregenz mit eindrucksvollen 88,7 Prozent zum neuen Landesparteivorsitzenden der SPÖ Vorarlberg gewählt worden. SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und die SPÖ-Bundesgeschäftsführer*innen Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim gratulieren Mario Leiter herzlich. „Gemeinsam mit Mario Leiter und seinem Team kämpfen wir Seite an Seite für ein gerechtes Österreich und ein starkes Comeback der Sozialdemokratie“, betont Babler. Mit seinem Einsatz für ein leistbares Leben, für leistbaren Wohnraum auch für junge Menschen, für den Klimaschutz und gratis Nachhilfe und Kinderbetreuung sowie gerechte Millionärssteuern setze Leiter auf die richtigen Themen. „Ich bin davon überzeugt, dass Mario Leiter die SPÖ Vorarlberg zusammen mit seinem Team mit viel Herz und Verstand in eine gute Zukunft führen und als Sozialdemokrat zeigen wird, wie man erfolgreich Politik für die Menschen macht“, so Babler. „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und wünsche Mario alles Gute für seine verantwortungsvolle Funktion und die kommenden Aufgaben!“ ****

Breiteneder und Seltenheim betonen, dass Mario Leiter „die große Aufgabe, die SPÖ Vorarlberg als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2024 zu führen, mit Bravour bewältigen werde“. „Mario kann Wahlkampf, das hat er bei den vergangenen Wahlen unter Beweis gestellt“, so Seltenheim. Babler, Breiteneder und Seltenheim bedanken sich bei der scheidenden Vorarlberger SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger, die heute zur Ehrenvorsitzenden gewählt wurde, für ihren enormen Einsatz für die Sozialdemokratie. „Gabi ist immer für unsere Bewegung zur Stelle und eine unermüdliche Kämpferin für Chancengerechtigkeit. Danke für alles“, so Breiteneder. (Schluss) bj/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/