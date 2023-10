Kogler/Stoytchev danken Regina Petrik für ihr Engagement als Landessprecherin und heißen Anja Haider-Wallner willkommen

Wien (OTS) - Am 7. Oktober 2023 fand in Eisenstadt die Landesversammlung der Grünen Burgenland statt. Anja Haider-Wallner wurde zur neuen Landessprecherin gewählt, Regina Petrik kandidierte nicht mehr.



Bundessprecher Werner Kogler und Bundesgeschäftsführerin Angela Stoytchev bedanken sich bei Regina Petrik für die letzten elf Jahre, in denen sie als Landessprecherin die positive Entwicklung der Burgenländischen Grünen vorangetrieben hat: „Regina Petrik prägt nun seit mehr als zehn Jahren die Grüne Arbeit und Politik im Burgenland. Wir danken ihr für ihre Leidenschaft, ihren Einsatz für die Grünen Anliegen und ihre pragmatische und immer kollegiale Art bis hierher. Bis hierher deshalb, weil Regina Petrik als Grüne Klubobfrau im Burgenländischen Landtag weitermachen wird“.

Anja Haider-Wallner ist seit vielen Jahren bei den Grünen Burgenland aktiv, u.a. als Gemeinderätin und Klubobfrau in Eisenstadt, sowie als Sprecherin der Grünen Wirtschaft Burgenland. Heute wurde Haider-Wallner mit 91,1 % zur Landessprecherin gewählt. „Wir gratulieren der neuen Landessprecherin Anja Haider-Wallner herzlich zu diesem guten Ergebnis und wünschen ihr viel Erfolg für ihre neue Aufgabe. Das Burgenland braucht starke Grüne für die vielseitigen Herausforderungen dieses Bundeslandes. Die Klimakrise wird für die Menschen immer spürbarer, extreme Hitze gehörte nicht nur im heurigen Sommer immer mehr zur Tagesordnung. In kaum einem anderen Bundesland werden sinkende Wasserstände und lange Dürreperioden deutlicher sichtbar als im Burgenland. Aber: Es gibt viele Chancen zu gewinnen und keine Zeit zu verlieren, um an einer klimaglücklichen Zukunft zu arbeiten“, so Kogler. „Neben dem Ausbau der Erneuerbaren Energien und des öffentlichen, klimafreundlichen Verkehrs gehört Bodenschutz zu einem der brennendsten Themen. Denn Bodenschutz ist Klimaschutz, ist Artenschutz und letztlich auch Menschenschutz“, sind sich Kogler und Stoytchev einig. „Mit Anja Haider-Wallner an der Spitze haben die Grünen Burgenland eine starke Stimme für den Klimaschutz und für ein solidarisches Miteinander. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, schließen Kogler und Stoytchev.

