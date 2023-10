Steinhart/Holzmann: Simmering: Der Enkplatz wird klimafit.

Anrainer*innen können ihre Anliegen für die Neugestaltung bekanntgeben.

Wien (OTS/SPW-K) - „Raus aus dem Asphalt!“ - unter diesem Motto werden in der ganzen Stadt Plätze und Straßenzüge umgestaltet und Hitzeinseln minimiert. Im kommenden Jahr soll auch der Enkplatz im Herzen von Simmering im neuen Glanz und klimafit erstrahlen. „In Zukunft soll der Enkplatz klimafit zu einem lebendigen Ort werden. Er soll nicht nur begrünt, sondern auch gekühlt werden und einen attraktiveren Platz für die Menschen darstellen“, so Bezirksvorsteher Thomas Steinhart, der alle Anrainer*innen einlädt, ihre Vorstellungen kundzutun.



Selbstverständlich werden in der künftigen Umgestaltung von Anfang an zentrale Aspekte mitbedacht, etwa der Erhalt der bestehenden Bäume, die Zugänge zu U-Bahn und Parkgarage oder die Zu- und Ausfahrten für Einsatzfahrzeuge. „Der Platz soll darüber hinaus weiterhin für Märkte und Veranstaltungen genutzt werden können“, erläutert Gemeinderat Ernst Holzmann.



Anrainer*innen-Umfrage bis 27. Oktober

Mitte Oktober werden etwa 10.000 Haushalte rund um den Enkplatz per Info-Folder über das Projekt informiert und zum Mitmachen bei einer Umfrage eingeladen. Die Anrainer*innen können zwischen 12. und 27. Oktober 2023 mitteilen, welche Themen ihnen für die Gestaltung des Enkplatzes wichtig sind. Mitmachen ist online möglich oder per Karte, die sich im Folder befindet. Die Ergebnisse der Umfrage fließen in die Planungen mit ein.



Anfang nächsten Jahres können sich Interessierte dann bereits ein Bild über das Projekt machen: In einer Ausstellung in der Bezirksvorstehung stellt das Planungsteam die Pläne für den neuen Enkplatz vor.



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Presseabteilung

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at



Bezirksvorstehung Simmering

Marlene Hopf

Enkplatz 2, 1110 Wien

Mail: marlene.hopf.mh1 @ wien.gv.at

Telefon: +43 1 4000 11 121