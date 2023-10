Lehrlingszahlen in NÖ weiter gestiegen

WKNÖ-Präsident Ecker zum Start in das neue Lehrjahr: Image der Lehre steigt – Duale Ausbildung wichtig für Betriebe – Glückwünsche an alle Lehrlinge

St. Pölten (OTS) - „Die aktuellen Lehrlingszahlen zeigen: Immer mehr junge Menschen, aber auch Betriebe, wissen die großen Chancen und Möglichkeiten der dualen Ausbildung zu schätzen. Es zeigt aber auch, dass wir das Image der Lehre weiter steigern konnten“, ist Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, erfreut. Denn der Trend zur Lehre ist in Niederösterreich ungebrochen: Gab es im September 2022 noch 16.692 Lehrlinge in der betrieblichen Lehrausbildung, waren es im September 2023 schon 16.959. Das entspricht einem Plus von 1,6 Prozent bzw. 267 Lehrlingen. Inklusive überbetrieblicher Ausbildungen werden aktuell in Niederösterreich 17.573 Lehrlinge ausgebildet, das sind um 169 mehr als im September 2022. Mit 8.427 jungen Menschen in der dualen Ausbildung gibt es die meisten Lehrverträge im Gewerbe & Handwerk, gefolgt von der Industrie mit 2.703 Lehrlingen und dem Handel mit 2.553 jungen Menschen in der Lehre. Ein Plus gab es auch bei den Lehrbetrieben, denn die Zahl der Ausbildungsbetriebe ist von 4.507 im September 2022 auf 4.534 im September 2023 gestiegen.

Viel Erfolg im neuen Lehrjahr

Beim Besuch des St. Pöltner Elektrounternehmen Klenk & Meder konnte sich der WKNÖ-Präsident einen Überblick über die Ausbildung der 130 Lehrlinge im Unternehmen machen. Im Austausch mit vier Lehrlingen des Betriebs wünschte Ecker, stellvertretend für alle blaugelben Lehrlingen, viel Erfolg im neuen Lehrjahr: „Ich habe selbst eine Lehre absolviert und weiß, dass jedes Lehrjahr seine ganz besonderen Momente, Erfolge aber auch Herausforderungen hat. Ich wünsche allen Lehrlingen viel Erfolg und weiterhin alles Gute auf ihrem Weg.“ Für Wolfgang Klenk, Prokurist bei Klenk & Meder, ist die Lehrlingsausbildung ein wichtiger Baustein für die Erfolgsgeschichte des Unternehmens: „Die Lehrlinge von heute sind die Spitzenfachkräfte von morgen.“

