Erfolgreiche Zollkontrolle: Rund 32.000 unversteuerte Zigaretten sichergestellt

Bulgarischer Kleintransporter versteckte Zigaretten in Motorraum und Felgen

Wien (OTS) - Bei einer Stichprobenkontrolle auf der A4 konnte das Zollamt Österreich einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen den illegalen Tabakhandel verbuchen. Ende September überprüften die Zollbeamtinnen und Zollbeamten einen Kleintransporter mit bulgarischem Kennzeichen auf der Autobahn bei Bruck an der Leitha. In Kofferraum, Motorraum und unter Felgen fanden sie 31.880 versteckte Zigaretten.

„Diese erfolgreiche Kontrollaktion unterstreicht die Effizienz der österreichischen Zollbehörde im Vorgehen gegen Tabakschmuggel und die damit verbundene Steuerhinterziehung. Mit fortlaufender Kontrolle und engagierter Arbeit trägt das Zollamt entscheidend zur Eindämmung des illegalen Tabakhandels bei“, so Finanzminister Magnus Brunner.

Der Transporter war von Ungarn in Richtung Wien unterwegs und wurde von den Zollbeamten zur Kontrollhalle abgeleitet. Der Fahrer, ein bulgarischer Staatsbürger, erklärte, Lebensmittel von Bulgarien nach Belgien zu transportieren. Auf Nachfrage nach mitgeführten Zigaretten gab er an, 200 Stück zu transportieren. Eine genaue Überprüfung des Fahrzeugs entlarvte eine deutlich größere Menge.

Versteckt unter den angegebenen Lebensmitteln, Autofelgen, im Motorraum und im Rucksack des Fahrers wurden insgesamt 31.880 Zigaretten unterschiedlicher Marken gefunden. Der Verkaufswert beträgt mehr als 7.500 Euro.

Nach Absprache mit der Abteilung Strafsachen des Zollamtes Österreich wurde der bulgarische Staatsbürger unter Hinzuziehung einer Dolmetscherin einvernommen. Dabei gab er an, die Zigaretten in Belgien verkaufen zu wollen. Die entdeckten Zigaretten wurden beschlagnahmt, eine Sicherheitsleistung in der Höhe von 1.000 Euro eingehoben und ein Finanzstrafverfahren eingeleitet.

