„IM ZENTRUM" am 8. Oktober in ORF 2: „Trumps langer Schatten – Europa bald allein?"

Wien (OTS) - Erstmals in der US-Geschichte hat das Repräsentantenhaus seinen Vorsitzenden abgesetzt, Ursache war ein interner Machtkampf der Republikaner. Ein Stillstand der Regierungsarbeit wird nun befürchtet. Außerdem sind in dem am Wochenende vom US-Kongress verabschiedeten Übergangshaushalt keine weiteren Hilfen für die Ukraine vorgesehen. Welche Auswirkungen hat diese zurückhaltende Linie der USA auf den Krieg in der Ukraine? Der ehemalige US-Präsident Donald Trump mischt im Ringen um den Vorsitz im Repräsentantenhaus kräftig mit. Er möchte nach den Wahlen 2024 wieder ins Weiße Haus einziehen. Wie sehr wirkt sich dieser Machtkampf in der US-Politik auf Europa aus? Hat Russland doch den längeren Atem im Ukraine-Krieg, und geht dem Westen die Luft aus, was Waffenlieferungen und Sanktionen betrifft? Und lösen Trump und Putin in Europa einen Boom der Populisten aus?

Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer am Sonntag, dem 8. Oktober 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 in „IM ZENTRUM“:

Martin Weiss

ehem. Botschafter in den USA, Präsident Salzburg Global Seminar

Claudia Franziska Brühwiler

USA-Expertin und Politikwissenschafterin

Yussi Pick

Kampagnen- und Kommunikationsberater

Peter Rough (zugeschaltet aus Washington)

Politikberater und Experte für US-Außenpolitik, Hudson Institute Washington

Christophe Kohl

ORF-Korrespondent USA

