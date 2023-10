Ford Go Camping 2023: Von der vielseitigen Leichtigkeit der Work-Life Balance (FOTO)

Wien (OTS) - Dieses Jahr hat Ford bewiesen, dass man nicht nur in seiner Freizeit Campen kann und sich dafür mit einer Gruppe Journalisten auf den Weg nach Hieflau gemacht.

Am Rande des Nationalpark Gesäuse befindet sich seit kurzem Europas erster Remote Work- Campingplatz, der es ermöglicht, inmitten unberührter Natur produktiv zu sein. Um dort nicht nur zu arbeiten, sondern auch alle Facetten des Campings zu demonstrieren, wurde eine Modellpalette aufgeboten, wie sie nur Ford bereitstellen kann: Ranger Pick Ups, ein neuer Bronco, ein Transit Custom sowie ein Transit Kastenwagen und natürlich auch ein Mustang Mach-E.

Ein Ranger verfügte einerseits über ein oberhalb der Ladefläche angebrachtes Dachzelt und zahlreiche andere An- und Umbauten aus dem Hause 2B Cars in Wien, der andere über eine extrem leichte Wohnkabine von Geocar aus Bad Vöslau.

Dem neuen Bronco wurde von den Campingspezialisten Schlafwagen aus Leobersdorf gemeinsam mit den Teilnehmer:innen des Events ein modernes Hartschalendachzelt aufgesetzt (klappte im Team in rund fünf Minuten) und der Transit Custom mit simplen Feldbetten aufgewertet.

Als Vertreter des boomenden Camper Van-Segments ging ein auf einen Transit basierendes, brandneues Etrusco-Modell aus dem Angebot der führenden heimischen Oberklasse der Reisemobilanbieter, der Campingworld Neugebauer, mit in die Steiermark.

Dass das Thema Camping selbstverständlich auch mit Elektromobilität in Einklang zu bringen ist, demonstrierte ein Mustang Mach-E mit aufgebautem ARB Dachzelt.

Von Wien aus sind es rund 200 Kilometer ins steirische Hieflau und gefühlt tausende Kurven, bis der Emma Wanderer-Campingplatz erreicht wurde. Eine Stecke, die eine Mittagsrast im bekanntesten Biker-Lokal des Landes - der Kalten Kuchl - obligatorisch vorsieht und dank Topfenstrudel mit Vanillesauce ein erstes Urlaubsfeeling garantierte. Von dort aus waren es dann noch rund eineinhalb Stunden bis zu jenem ehemaligen Fußballplatz, der heute das Hauptquartier vom Emma Wanderer darstellt. Inmitten der Berge und direkt an den Nationalpark Gesäuse anschließend, scheint die Welt bis heute still zu stehen. Nur ein Jahr hat es gedauert, um aus einer desolaten Sportanlage einen der schönsten Campingplätze Österreichs zu machen. Viele Millionen Euro waren dafür nötig und natürlich maximales Engagement von Julia Trummer und Andreas Jaritz, die das Ford Go Camping-Team begrüßten und durch das insgesamt fast zwei Hektar große Gelände führten.

Im Gegensatz zu anderen Camping Plätzen versteht sich Emma Wanderer nicht als reiner Urlaubsort, sondern vielmehr als perfekter Arbeitsplatz, der unterstützt durch die einzigartige Lage und die Natur zu Höchstleistungen bei Effizienz und Kommunikation sorgen soll. Dass diese auch mit jenen klappt, die sich gerade am anderen Ende der Welt befinden, dafür sorgt Glasfasertechnologie und das stärkste WLAN-Netz, das wir jemals nutzen durften. Hinzu kommen viele unterschiedliche, modern eingerichtete Büroräume und entsprechende Präsentationstechnik für Business Meetings, Schulungen und vieles mehr. Die Büro-Nutzung ist dabei stets im Stellplatzpreis oder bei der Nutzung eines der 30 Luxus Tippis inkludiert.

Nach dem Aufbau der Dachzelte traf man sich in der Gemeinschaftsküche und verbrachte den Abend mit Kochen, Essen und spannenden Fachgesprächen zum Thema Camping. Im Anschluss daran ging es ins Freie, wo der Abend am Lagerfeuer mit frischen Maroni und einem Schlummertrunk endete.

Die Campinglösungen von Ford beeindruckten beim diesjährigen Abenteuer vor allem mit ihrer Vielseitigkeit: Die Sache mit dem Dachzelt zum Beispiel funktioniert dann am allerbesten, wenn es nachts noch knapp 10 Grad hat, die Feldbettenlösung im Transit Custom reicht für den Festivalbesuch oder ein Wochenende vor der Türe völlig aus. Der komplett ausgebaute Transit Kastenwagen garantiert Camping Vergnügen mit der aufgesetzten, voll beheizbaren Wohnkabine 365 Tage im Jahr.

Go Camping hat auch 2023 gezeigt, dass sich so gut wie alle Ford Modelle als Reisepartner eignen und dabei großen Fahr- und Schlafspaß bieten. Egal ob es ein Transit, ein Ford Ranger oder ein Mustang Mach-E ist: Was zählt, ist das Losfahren. Alles andere ergibt sich dann ohnehin unterwegs.

Auch 2024 wird es bei Ford wieder "Go Camping" heißen und man darf sich jetzt schon auf den neuen, vollelektrischen Explorer sowie den neuen Tourneo bzw. Transit Courier freuen, beides Fahrzeuge mit denen man den Adventourus Spirit (er-)leben kann und die sich hervorragend zum campen eignen.

Das Highlight in diesem Segment wird aber zweifellos der Transit Nugget sein: Der beliebte Camper Van kommt nächstes Jahr in seiner neuen Generation auf den Markt.

Umfangreiches, hochaufgelöstes Bildmaterial zu dieser Presseinformation finden sie in unserem Media Center auf media.ford.com.

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Christian Wotypka

Ford Motor Company (Austria) GmbH

+43 (0)5 06581-300

cwotypka @ ford.com