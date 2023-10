"Mutfluencer*innen" erhalten Europäischen Bürgerpreis 2023 in Österreich

Feierliche Verleihung mit Vizepräsidentin Regner und Europaabgeordneter Vana in Wien

Wien (OTS) - Im Rahmen eines feierlichen Akts am Freitag, den 6. Oktober 2023, im Wiener Haus der Europäischen Union erhielt das Projekt "Mutfluencer*innen" den Europäischen Bürgerpreis 2023 für Österreich. Die "Mutfluencer*innen" entstanden im Sommer 2021 vor dem Hintergrund der anhaltenden Covid-19-Welle. Jugendliche und junge Erwachsene waren eingeladen, Projektideen einzureichen, die sich mit der Bewältigung von Krisen und Einsamkeit befassen oder sich mit Unsicherheiten hinsichtlich ihres Alltags und ihrer Zukunftsperspektiven auseinandersetzen. Im Projektzeitraum wurden 64 Projekte entwickelt und umgesetzt.



Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Evelyn Regner, hat den Preis im Namen des Parlaments überreicht. Sie sieht in den "Mutfluencer*innen" ein Vorbild. „Wir sehen, wie viel Fantasie und Engagement in der Arbeit der Mutfluencer*innen steckt. Es ist etwas unglaublich Schönes und Erfüllendes, etwas für einander zu tun. Und das ist letztlich, wofür europäische Demokratie steht. Wir können einander Mut machen, wir können aneinander bestärken“, sagte Regner in ihrer Laudatio.



Die Europaabgeordnete Monika Vana, die ebenso an der Veranstaltung teilnahm, zeigte sich ähnlich begeistert: „Ich bin sehr stolz darauf, bereits in der nationalen Jury des Bürger*innenpreises gewesen zu sein. Es ist wichtig, dass die Europäische Union solche sozialen Projekte unterstützt und ehrt.“



Das Projekt "Mutfluencer*innen" wird von Caritas Wien, ABZ Austria, Teach for Austria und Young Caritas mit finanzieller Unterstützung durch das Sozialministerium durchgeführt. Es bietet einen Gestaltungsraum für Innovation und Partizipation und insbesondere die Möglichkeit, aktuell notwendige gesellschaftliche Veränderungsprozesse aktiv mitzugestalten.



Hintergrund

Der Europäische Bürgerpreis wird alljährlich vom Europäischen Parlament an Projekte vergeben, die die Werte und Grundrechte der EU fördern, sich für gegenseitiges Verständnis und engere Zusammenarbeit zwischen den Menschen in der EU oder für grenzübergreifende Zusammenarbeit einsetzen. Er wurde vom Europäischen Parlament 2008 ins Leben gerufen. Weitere Informationen finden Sie hier.



Weitere Informationen zum Projekt "Mutfluencer*innen" finden Sie hier. Bilder der Preisverleihung finden Sie in der APA-Fotogalerie.





Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Bernhard Schinwald, Presse

+43 660 3737 367

bernhard.schinwald @ ep.europa.eu