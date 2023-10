GRÜNE – TERMINE

09. bis 15. Oktober 2023

Wien (OTS) -



Montag, 09. Oktober

17.00 Uhr: Justizministerin Alma Zadic hält die Keynote bei der Abschlussveranstaltung „Europeanisation meets democracy from below: The Western Balkans on the search for new European and democratic Momentum. Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien.

Dienstag, 10. Oktober

09.00 Uhr: Pressekonferenz: Awareness-Kampagne “St. Influenza” mit Gesundheitsminister Johannes Rauch, Gesundheitslandesrätin Beate Prettner und ÖGK-Obmann Andreas Huss. Ort: Primärversorgungszentrum Fünfhaus, Goldschlagstraße 59A, TOP 33, 1150 Wien.

14.00 Uhr: Justizministerin Alma Zadic beim Menschenrechtsausschuss. Ort: Parlament, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien.

Mittwoch, 11. Oktober

09:00 Expert:innenkonferenz zum EU-Vorschlag „Neue Gentechnik“ u.a. mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sowie Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Radetzkystraße 2, 1030 Wien – „Festsaal“.

Donnerstag, 12. Oktober

11.30 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt am High-Level-Segment des SDG Dialogforums 3.0 teil. Ort: Sofiensäle, Marxergasse 17, 1030 Wien.

13.00 Uhr: Justizministerin Alma Zadic beim Justizausschuss. Ort: Parlament, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien.

18.30 Uhr: Sportminister Werner Kogler nimmt an der Sporthilfe-Gala anlässlich der Ehrung der Sportler:innen des Jahres 2023 teil. Ort: Wiener Stadthalle, 1150 Wien.

Freitag, 13. Oktober

09.00 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt an der Landesenergiereferent:innenkonferenz in Mayrhofen in Tirol teil.

