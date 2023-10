Stocker: „Kickl-FPÖ zeigt ihr wahres Gesicht“

Wer Konflikte nur mit Gewalt lösen will, kann sie gar nicht lösen

Wien (OTS) - „Die Kickl-FPÖ zeigt ihr wahres Gesicht. Wer Konflikte nur mit Gewalt lösen will, kann sie gar nicht lösen“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, auf den bekanntgewordenen Gewaltakt eines FPÖ-Sicherheitsmannes gegen einen ORF-Journalisten. „Die Kickl-FPÖ weiß sich offenbar nur mehr mit Gewalt zu helfen. Klar ist aber: Gewalt ist in einer Demokratie nie die richtige Lösung. Das muss ein Herbert Kickl scheinbar erst lernen. Der bekanntgewordene Gewaltakt des FPÖ-Sicherheitsmannes zeigt, wie die Konfliktlösung der Kickl-FPÖ aussieht. Das System Kickl wirft bereits seinen Schatten voraus – für unser Land und die Österreicherinnen und Österreicher bedeutet das nichts Gutes“, so Stocker.

