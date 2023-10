SPÖ-Termine von 9. Oktober bis 15. Oktober 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 9. Oktober 2023:

Petra Bayr, SPÖ-Sprecherin für Außenpolitik und globale Entwicklung, nimmt von 9. bis 13. Oktober 2023 am Plenum der parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg teil (Straßburg).

18.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler besucht im Rahmen seiner Comeback-Tour Wien-Favoriten. Infos unter https://tinyurl.com/bdhdjr76.

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Diskussion zum Thema „Towards a more inclusive Global Governance. What Role for Europe?“ über die Rolle für Europa in einer neuen Weltordnung mit Expert:innen u.a. wie Mary Kaldor (London School of Economics) sowie László Andor (Generalsekretär der FEPS in Brüssel). Die Diskussion bildet den öffentlichen Höhepunkt der diesjährigen Ausgabe der „Vienna Peace and Security Talks“. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache in der Wiener Urania in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und dem International Institute for Peace statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/29udksw4 (Urania, Dachsaal, Uraniastraße 1, 1010 Wien).

DIENSTAG, 10. Oktober 2023:

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder leitet die EU-Wahlbeobachtungsmission anlässlich der allgemeinen Wahlen in Liberia (bis Freitag, 13. Oktober).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Migration - Diaspora – Flucht“, findet ein Gespräch zum Thema „Der leuchtende Stern. Wir Kinder der Überlebenden“ mit Helene Maimann (Historikerin, Autorin und Filmemacherin) und Doron Rabinovici (Schriftsteller und Historiker) statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 11. Oktober 2023:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr lädt im Rahmen der Parlamentarischen Versammlung des Europarats zum Side-Event „Aufmärsche von Rechten zur Glorifizierung des NS Regimes in ganz Europa“ und stellt die Frage über den politischen Umgang mit dem wachsendem Phänomen (Straßburg).

DONNERSTAG, 12. Oktober 2023:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „A Window on Russia“, kuratiert von Nina Khrushcheva, findet ein Gespräch mit Raimund Löw (Journalist, Autor, Historiker, Leiter des Falter Radio) und Michael Thumann (Außenpolitischer Korrespondent der „ZEIT“, lebt in Moskau) zum Thema „Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

19.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide lädt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Reden wir über Europa!“ zu einer Diskussion zum Thema „Ortskerne beleben: Wie können Gemeinden nachhaltig gestärkt werden?“. Seine Gäste sind Katharina Ritter (Juristin & Kuratorin, Programmkoordinatorin des Architekturzentrums Wien) und Christoph Thoma (Stadt- und Kulturmanager, Autor, GF des Vorarlb. Wirtschaftsbundes, Landtagsabgeordneter) (Sparkassensaal, Sparkassenplatz 1, 4820 Bad Ischl).

SAMSTAG, 14. Oktober 2023:

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler besucht im Rahmen seiner Comeback-Tour in Salzburg die GVV-Wahlwerkstatt in St. Johann im Pongau. Infos unter https://tinyurl.com/bdhdjr76.

10.00 Uhr Bundestag des Bundes sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen (BSA) in Wien. Auf der Tagesordnung stehen neben der Wahl des Präsidenten und des Vorstands auch ein politisches Referat des SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler sowie eine Diskussionsrunde zur Außenpolitik (younion _ Die Daseinsgewerkschaft, Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien).

18.30 Uhr Die JG feiert ihren 65. Geburtstag. SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler nimmt an der Feier teil (ega: frauen im zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien).

