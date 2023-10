Closd als beste Legal Tech Innovation ausgezeichnet

Closd ist LexisNexis‘ Legal Transaction Management Plattform und wurde bei den Promoting the Best Awards ausgezeichnet

Wien (OTS) - Closd* wurde bei den Promoting the Best Awards 2023 als beste Legal Tech Innovation ausgezeichnet.

Zeitersparnis und Sicherheit: Closd* ist LexisNexis‘ Legal Transaction Management Plattform, und bietet eine 100% digitale Abwicklung und Automatisierung von juristischen Projekten sowie einen, der europäischen DSGVO entsprechenden, sicheren Datenraum.

“ Wir sind stolz auf diese Auszeichnung und bedanken uns speziell bei Cerha Hempel, deren Feedback maßgeblich dazu beigetragen hat, unser Produkt Closd, das seit kurzer Zeit ein wichtiger Teil der LexisNexis Produktfamilie ist, kontinuierlich zu verbessern.

Dieser Preis ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg. Wir bleiben dem Ziel verpflichtet, die Arbeitsweise in der Rechtsbranche zu verbessern und Anwält:innen sowie Unternehmen dabei zu helfen, effizienter und effektiver zu arbeiten. ” – Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Österreich.

„ Wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit und den Support von LexisNexis und freuen uns, dass wir in enger Zusammenarbeit als erste Kanzlei in Österreich das Tool Closd eingeführt haben. Wir können dadurch die Projektarbeit mit unseren Klienten noch effizienter gestalten. Ebenso freut uns, dass unsere Legal Tech-Initiativen nunmehr mit dem Promoting the Best Award 2023 ausgezeichnet wurden “ so Hans Kristoferitsch und Mark Krenn, verantwortlich für Legal Tech bei CERHA HEMPEL.

Über die Auszeichnung: Bereits seit 2018 vergeben Future-Law, Women in Law Austria und die Vereinigung Österreichischer Unternehmensjurist:innen – VUJ jährlich die 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 an Rechtsabteilungen, Unternehmen und Rechtsanwaltskanzleien, die sich durch besondere Leistungen in verschiedenen Kategorien hervorheben.

*Closd ist ein Produkt von LexisNexis.

