AVISO: AK/WIFO Pressekonferenz am 13. Oktober: Arbeitskräfte gibt’s genug!

AK und WIFO präsentieren Ergebnisse und Schlussfolgerungen einer Studie zum ungenutzten Potenzial an Arbeitskräften in Österreich

Wien (OTS) - Der steigende Bedarf an Arbeitskräften wird derzeit heftig diskutiert. Unternehmen beklagen den „Fachkräftemangel“ und einige Regierungsvertreter:innen wollen entweder gegen Teilzeitbeschäftigung vorgehen, oder sehen in Zuwanderung und strengeren Sanktionen für Arbeitssuchende das Allheilmittel. Ein wesentlicher Aspekt bleibt in der Debatte aber unbeleuchtet: Das große Potenzial an Arbeitskräften, das in Österreich bereits vorhanden ist, aber nicht genutzt wird. Damit beschäftigt sich die WIFO Studie „Aktivierbare Arbeitsmarktpotenziale und ‚Stille Reserven‘ in Österreich“.

Dazu informieren Sie:

Silvia Hofbauer, Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt und Integration, AK Wien

Helmut Mahringer, Ökonom und Arbeitsmarktexperte WIFO

Markus Marterbauer, Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaft, AK Wien

Wann: Freitag, 13. Oktober um 9 Uhr

Wo: ACHTUNG NEUER ORT:

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock

1040, Plößlgasse 2

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/arbeitskräftepotenzial

mitverfolgen. Anmeldungen und Fragen bitte via E-Mail an alexa.jirez@akwien.at.

Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Kommunikation

Alexa Jirez

Mobil: +43 664 614 50 75

alexa.jirez @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at