Monat der Wiener Erwachsenenbildung im Rückblick

Erwachsenenbildung im Fokus: 18 Bildungsorganisationen bei der Messe im Rathaus am 1. September

Wien (OTS) - Der September stand in Wien im Zeichen der Erwachsenenbildung. Das mittlerweile elf Mitglieder umfassende Netzwerk Erwachsenenbildung Wien (NEW) veranstaltete erstmals den „Monat der Wiener Erwachsenenbildung“ und vernetzte dabei zahlreiche Organisationen und Initiativen. Sie präsentierten unter dem Motto „Bildung verbindet“ wienweit ihre Angebote. Insgesamt standen über 20 verschiedene Events zur Auswahl, wie etwa:

Lange Nacht der Volksbildung der VHS mit über 200 Angeboten

Karrieretag des BFI Wien

Sprachcafés

Diskussions- und Informationsveranstaltungen, Workshops uvm.

Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz Christoph Wiederkehr unterstreicht die Relevanz des Angebots: „Lebenslanges Lernen ist der Schlüssel zur Entwicklung einer aufgeklärten Gesellschaft. Die erstmalige Veranstaltung des Monats der Wiener Erwachsenenbildung erinnert uns daran, dass Bildung nicht an Altersgrenzen gebunden ist, sondern ein kontinuierlicher Prozess, der das Fundament für eine dynamische und fortschrittliche Gemeinschaft legt. In der Erwachsenenbildung formen wir nicht nur individuelle Schicksale, sondern gestalten auch die Zukunft unserer Stadt."

„Weiterbildung ist ein Aufgabenbereich, der sehr gute Vernetzung auf allen Ebenen braucht, um möglichst viele Menschen zu erreichen und für die Non-formale Bildung zu gewinnen. Die Institutionen in Wien haben speziell mit der Zusammenarbeit für den Monat der Wiener Erwachsenenbildung gezeigt, dass diese Strategie sehr erfolgreich sein kann. Ich wünsche mir, dass diese gute Zusammenarbeit weiterhin besteht und wächst“, erklärt Daniela Piegler, Leiterin des Fachbereichs Erwachsenenbildung und Jugend der Stadt Wien – Bildung und Jugend (MA 13).

„Wir wollten mit diesem Monat zeigen, dass Erwachsenenbildung nicht aufs Berufliche beschränkt sein muss, sondern ein vielseitiges Feld an Möglichkeiten bietet. Weiterbildung stärkt Menschen in jeder Hinsicht und fördert das Gemeinsame. Wir hoffen, damit vielen Wiener*innen Lust gemacht zu haben, etwas zu finden, das ihnen Freude macht“, resümiert Herbert Schweiger, VHS-Chef und Sprecher des Netzwerks Erwachsenenbildung Wien.

Auftaktveranstaltung im Rathaus

Den feierlichen Auftakt des Monats bildete die Messe der Wiener Erwachsenenbildung am 1. September 2023 im Arkadenhof und in der Volkshalle des Rathauses. Teilnehmende Organisationen präsentierten sich mit Informationsständen und ein Rahmenprogramm, das Vorträge, eine Science-Show, Musik und Kinderprogramm umfasste, zog zahlreiche Besucher*innen an. „Hier zeigt sich die Freude der Menschen am Kennenlernen von Neuem, von anderen Bildungseinrichtungen und -formaten", so Georg Radlmair, Mitorganisator der Aktion.

„‚Da habe ich schon was gefunden‘, erzählt mir eine Besucherin der Messe. Orte, an denen sich Menschen niederschwellig und ohne Druck über Bildungsangebote informieren können, sind wichtiger denn je“, so Angelika Neuner, Mitorganisatorin der Aktion.



Ländernetzwerk Weiter.Bildung

Das Netzwerk Erwachsenenbildung Wien (NEW) ist Teil des Ländernetzwerks „Weiter.Bildung“ und führt seit Jänner 2023 seinen Vorsitz. Es setzt sich für die Belange der Erwachsenenbildung und des Bibliothekswesens in Österreich ein, betreibt intensiven Informationsaustausch mit den Ämtern der Landesregierungen, dem Bundesministerium für Bildung, der KEBÖ (Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs), den Einrichtungen der Europäischen Union und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung und des Bibliothekswesens in Österreich.

Den Vorsitz für Wien führen die Wiener Volkshochschulen, das Katholische Bildungswerk und das Albert Schweitzer Haus – Forum der Zivilgesellschaft und Diakonie - Eine Welt Akademie.

Mehr dazu: www.bildung-verbindet.wien



