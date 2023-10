Anti-Gewalt-Mahnmal am Ringturm offiziell eröffnet

Heute Vormittag wurde die Ringturmverhüllung „My Sister“ von Gottfried Helnwein feierlich von Doris Schmidauer enthüllt.

Wien (OTS) - Das 3.000 Quadratmeter große spektakuläre Kunstwerk „My Sister“ ist Auftakt der Anti-Gewalt-Kampagne des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Diese realisiert der Hauptaktionär von Österreichs größter internationaler Versicherungsgruppe in enger Abstimmung mit Weltstar Gottfried Helnwein und dem österreichischen Nationalkomitee von UN Women, das sich weltweit für die Stärkung der Rechte von Frauen einsetzt. „Wie wichtig derartiges Engagement ist, machen nicht zuletzt die Gewalttaten gegen Frauen in Österreich deutlich. Die Zahlen sprechen für sich und diese sind gleichzeitig ein Auftrag an uns alle. Sprechen wir uns gemeinsam und öffentlich gegen Gewalt jeglicher Form aus“, betont Mag. Doris Schmidauer, die „My Sister“ offiziell im 20. Stock des Ringturms enthüllte.

„Ich hoffe, dass derartige Bilder im öffentlichen Raum zu groß sind, um übersehen zu werden und die Menschen dazu bringen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Sie mögen beunruhigend und erschreckend sein, aber dies alles zu verdrängen, wäre bei weitem schlimmer, weil es den Missbrauch und all die Schmerzen weiter zulässt“, sagt Gottfried Helnwein, Österreichs international renommiertester zeitgenössischer Künstler und UN-Kampagnenbotschafter von „Orange the World – Stoppt Gewalt an Frauen“.

„Im Zuge unserer Anti-Gewalt-Kampagne verfolgen wir drei konkrete Ziele: Wir schaffen eine breite Aufmerksamkeit für diese Thematik, wir informieren mit Zahlen, Fakten und Expertenwissen und wir appellieren an unsere Gesellschaft, bei Gewalt eindeutig Stellung zu beziehen. Denn Gewalt darf niemals toleriert werden“, erklärt Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins.

„Gegen Gewalt“

Im Oktober setzt der Wiener Städtische Versicherungsverein im und am Ringturm ein starkes Zeichen gegen Gewalt, insbesondere jene Gewalt gegen Frauen und Kinder. Begleitend zur Sonderverhüllung ist die Ausstellung „Gegen Gewalt“ im Ausstellungszentrum im Ringturm von 9. bis 27. Oktober bei freiem Eintritt zu sehen. Die Schau setzt sich schwerpunktmäßig mit situativer und häuslicher Gewalt, der Rolle der Kunst und „safe public spaces“ auseinander. Begleitend zur Ausstellung findet eine umfangreiche Diskussionsreihe mit renommierten Expert:innen statt. Alle Informationen unter www.wst-versicherungsverein.at/projects/gegengewalt.

„My Sister“

Bekannt durch seine hyperrealistische Malerei, in deren Zentrum die Darstellung des Kindes steht, zählt Gottfried Helnwein zu den bekanntesten figurativen Malern seiner Generation. Im Herbst 2023, fünf Jahre nach seiner ersten aufsehenerregenden Ringturmverhüllung, zeigt sein aktuelles Werk „My Sister“ das blutverschmierte Gesicht eines Mädchens in überlebensgroßen Proportionen an zwei Fronten des historischen Bürogebäudes. Helnweins Kooperation mit dem Wiener Städtischen Versicherungsverein entspringt dem gemeinsamen Anliegen, Gewalt – insbesondere jene, die Frauen und Kinder täglich erleiden müssen – eindringlich sichtbar zu machen.

Gottfried Helnwein

Gottfried Helnwein wurde 1948 in Wien geboren und studierte Malerei in der Meisterklasse von Rudolf Hausner an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. In dieser Zeit experimentierte der Künstler mit den unterschiedlichsten Techniken und Stilmitteln. 1985, im Jahr seiner ersten Albertina-Ausstellung, schlug ihn Hausner als seinen Nachfolger zur Leitung der Meisterklasse an der Akademie vor. Helnwein jedoch übersiedelte mit seiner Familie nach Deutschland und danach nach Irland. Heute lebt und arbeitet der Künstler in seinem Schloss in der Grafschaft Tipperary in Irland sowie in Florida in den USA. 2004 wurde seine Ausstellung im San Francisco Art Museum von rund 130.000 Besucher:innen gesehen und bereits 2013 verzeichnete die Albertina mit 250.000 Besuchen ihrer großangelegten Helnwein-Retrospektive die bis dato erfolgreichste Ausstellung eines lebenden Künstlers in der Geschichte der Institution. Anlässlich seines 75. Geburtstages widmet die Albertina Gottfried Helnwein abermals eine Einzelausstellung.

Engagement in Österreich und Europa

Der Wiener Städtische Versicherungsverein übernimmt mit seinem sozialen und kulturellen Engagement eine wichtige gesellschaftspolitische Funktion. Die Förderung unterschiedlichster Kunstprojekte sind dem Hauptaktionär der Vienna Insurance Group ein zentrales Anliegen, um auf aktuelle Themen aufmerksam zu machen. Ein weithin sichtbares Zeichen dieser Förderphilosophie ist die Ringturmverhüllung, die seit dem Jahr 2006 stattfindet. Neben hochrangingen österreichischen Kunstschaffenden, unter anderem Gottfried Helnwein oder Arnulf Rainer, werden seit 2012 auch Künstler:innen aus Osteuropa eingeladen, den Ringturm zu verhüllen.

Ringturmverhüllungen 2006 – 2023

2023 – Gottfried Helnwein „My Sister“ – Österreich

2023 – Vanja Bućan „Wandernde Eisberge“ – Slowenien

2022 – Dóra Maurer „Miteinander“ – Ungarn

2019 – Daniela Kostova „Zukunftsträume“ – Bulgarien

2018 – Gottfried Helnwein „I saw this“ – Österreich

2017 – Mihael Milunović „Weitblick“ – Serbien

2016 – Ivan Exner „Sorgenfrei“ – Tschechien

2015 – Tanja Deman „Sommerfreuden“ – Kroatien

2014 – Arnulf Rainer „Schleier der Agnes“ – Österreich

2013 – Dorota Sadovská „Verbundenheit“ – Slowakei

2012 – László Fehér „Gesellschaft“ – Ungarn

2011 – Xenia Hausner „Familiensinn“ – Österreich

2008 – Hubert Schmalix „Turm in Blüte“ – Österreich

2007 – Robert Hammerstiel „Turm des Lebens” – Österreich

2006 – Christian Ludwig Attersee „Don Giovanni“ – Österreich

