Einladung zu Pressegespräch und Buchlesung mit Martin Balluch in Bozen

Der Obmann des österreichischen VGT liest aus seinem Buch „Im Untergrund“ und steht davor für ein Gespräch u.a. über das Thema „Wolf“ zur Verfügung

Wien (OTS) -

Wann: Samstag, 14. Oktober 2023, 10-11 Uhr Pressegespräch, 11 Uhr Buchlesung

Wo: Minigolf Ahoi, Bozner Wassermauer 22, 39100 Bozen

Einführung in die Lesung: Univ.-Prof. Max Siller, Universität Innsbruck

Lesung: DDr. Martin Balluch (Autor), Luis Benedikter

Moderation: Lissi Mair, Journalistin aus Bozen

Organisation: Offene Tierrechtsgruppe Bozen

DDr. Martin Balluch ist seit Jahrzehnten Obmann des österreichischen VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN (VGT) und seit 1985 im Tierschutz engagiert. Neben seinen Büchern über Tierrechtsphilosophie und die demokratiepolitische Debatte über Zivilen Ungehorsam, hat er auch den Roman „Im Untergrund“ nach wahren Begebenheiten über einen österreichischen Akademiker geschrieben, der an der Uni Cambridge in England mit Stephen Hawking in mathematischer Physik forscht, aber letztlich seine Karriere dem kompromisslosen Kampf für Tierrechte opfert und aufgrund juristischer Verfolgung in den Untergrund abtauchen muss. Aus diesem Buch wird er gemeinsam mit Luis Benedikter lesen.

Martin Balluch war 1999 Mitbegründer der Veganen Gesellschaft Österreich, die eine Lebensweise unterstützt, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Er hat sich in allen Tierschutzthemen im Lauf der Jahrzehnte engagiert, in Österreich mit dem VGT eine Reihe spektakulärer Erfolge erzielt, wie z.B. das weltweit erste Pelzfarmverbot 1998, und ist auch beim Thema „Wolf“ oftmaliger Interviewpartner.

Über das Buch "Im Untergrund"

Pressegespräch und Buchlesung mit Martin Balluch in Bozen

Der Obmann des österreichischen VGT liest aus seinem Buch „Im Untergrund“ und steht davor für ein Gespräch u.a. über das Thema „Wolf“ zur Verfügung



10-11 Uhr Pressegespräch, 11 Uhr Buchlesung

Datum: 14.10.2023, 10:00 - 12:30 Uhr

Ort: Bozner Wassermauer 22, 39100 Bozen, Italien

Url: https://vgt.at/presse/news/2023/news20231006mn.php

Rückfragen & Kontakt:

VGT – VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

https://vgt.at