SPÖ-Muchitsch: Bevölkerung will kürzere Arbeitszeiten

SPÖ für schrittweise Arbeitszeitverkürzung – höhere Zufriedenheit der Beschäftigten und weniger Krankenstände

Wien (OTS/SK) - „Die österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen kürzere Arbeitszeiten. Und sie haben sich eine Arbeitszeitverkürzung mehr als verdient“, betont SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch anlässlich einer aktuellen Meinungsumfrage, wonach die große Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung weniger Stunden pro Woche arbeiten will. „Seit der letzten Arbeitszeitverkürzung sind rund 50 Jahre vergangen, während die Wirtschaft und ihre Profite gewachsen sind und die Produktivität enorm gestiegen ist. Doch auch der Druck auf die Beschäftigten ist gestiegen. Die Zeit ist mehr als reif für die nächste Arbeitszeitverkürzung“, so Muchitsch. Diese solle schrittweise nach dem Vorbild der letzten Arbeitszeitverkürzung der 1970er Jahre eingeführt werden. ****

Einige Unternehmer:innen haben das schon erkannt und setzen auf weniger Arbeitszeit bei gleichem Lohn, so Muchitsch. „Die Vorteile liegen auf der Hand: Verkürzte Arbeitszeiten reduzieren Krankenstände und steigern die Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen“, so der Abgeordnete.

„Die 3,8 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich sind keine Bittsteller:innen, sondern der Garant dafür, dass unser Land am Laufen gehalten wird. Sie haben das Recht darauf, dass ein Teil des Produktivitätszuwachses und der gestiegenen Gewinne an sie weitergegeben wird – durch gute Arbeitsbedingungen, ordentliche Löhne und gesunde Arbeitszeiten“, so Muchitsch. (Schluss) em/bj

