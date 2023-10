„Europastudio“: Aufstieg der Populisten?

Am 8. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Umfragen vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen und der Wahlsieg der Putin-freundlichen Fico-Partei in der Slowakei bestätigen den europaweiten Aufstieg der Populisten. In erster Linie geht es um Rechtsaußenparteien wie die AfD in Deutschland, Fratelli d’Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die „Schwedendemokraten“ und die „Finnen“-Partei. Auch in der Slowakei kündigt der designierte Ministerpräsident Robert Fico, Chef der linkspopulistischen Partei Smer, einen nationalistisch-populistischen Kurs an. Die Migrationskrise, die Inflation und die Folgen des russischen Aggressionskrieges gegen die Ukraine beschleunigen die Wende nach rechts, auch in Frankreich und den Niederlanden. Ist der Aufstieg der autokratenfreundlichen Populisten unaufhaltsam oder können gemäßigte Mitte-Rechts- oder Mitte-Links-Parteien und die Zivilgesellschaft erfolgreich dagegenhalten? Gibt es politische Strategien, um verunsicherte Wählerinnen und Wähler für die demokratische Mitte zurückzugewinnen?

Über die Chancen und Herausforderungen im Kampf gegen die Radikalisierung diskutieren am Sonntag, dem 8. Oktober 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 im „Europastudio“ unter der Leitung von Prof. Paul Lendvai:

Ulrike Ackermann

Freiheitsforscherin, Politikwissenschafterin, Soziologin, Frankfurt

Bartosz Wieliński

Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“, Warschau

Tessa Szyszkowitz

Kolumnistin „Falter“

Niklaus Nuspliger

„Neue Zürcher Zeitung“, London

