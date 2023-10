Value One realisiert Forward-Funding-Deal in Portugal

- Value One verkauft MILESTONE-Projekt in Lissabon

- M&G Real Estate erwirbt das Projekt für 35 Mio. Euro

- MILESTONE Student Living fungiert als Betreiber

Value One, ein renommierter Immobilienentwickler aus Österreich, verkündet den erfolgreichen Abschluss eines Forward-Funding-Deals über die Summe von 35 Mio. Euro für das Projekt MILESTONE Lisbon Olaias. Dieses Abkommen bekräftigt das zunehmende Interesse an erstklassigen Studentenwohnheimen in europäischen Großstädten. Andreas Köttl, CEO von Value One, betonte: „Dieser Deal unterstreicht, dass durchdachte Produkte und professionelle Entwicklung auch in schwierigen Zeiten erfolgreich platziert werden können. Es sendet positive Signale aus, insbesondere in Bezug auf die dringend benötigten Wohnraumlösungen für Studenten in europäischen Metropolen."

Innovative Wohnlösungen für Studenten in Lissabon

MILESTONE Lisbon Olaias bietet 333 Schlafplätze - aufgeteilt in 315 Einzel- und 9 Doppelstudios. Das Projekt befindet sich im Olaias-Viertel, unweit des renommierten Instituto Superior Técnico Lisboa, und adressiert den hohen Bedarf an Studentenwohnraum in Lissabon. Die Immobilie wird von MILESTONE Student Living betrieben, einem Unternehmen der Value One, das bereits über 5.000 Betten in elf europäischen Städten führt.

„Diese weitere Transaktion stellt unter Beweis, dass das Interesse institutioneller Investoren in ESG-konforme und marktrelevante Produkte weiterhin hoch ist.“ Unterstreicht Sebastian Gruber, Managing Director Akquisition & Transaction der Value One Development.

Resilienz des europäischen Immobilienmarktes

Marcus Eilers, Leiter des europäischen Wohnimmobiliensektors bei M&G Real Estate, äußerte: „Wir freuen uns, in solch hochwertige Immobilien zu investieren, die in einem unterversorgten Markt erstklassigen Wohnraum bieten und gleichzeitig dazu beitragen, dass Investoren attraktive Renditen erzielen. Der Wohnimmobiliensektor in Europa bleibt widerstandsfähig gegenüber wirtschaftlichem Gegenwind und bietet ein starkes Diversifizierungspotenzial für die Portfolios der Anleger.

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten zeigt der Deal wieder wachsendes Vertrauen in den europäischen Wohnimmobilienmarkt und die Notwendigkeit innovativer Wohnkonzepte, die den Bedürfnissen der heutigen Studentengeneration gerecht werden.

Wir freuen uns, das Angebot an hochwertigen Unterkünften für Studierende in Portugal noch einmal erweitern zu können“, so Christof Flöckner, Managing Director, MILESTONE Living. „Ein wichtiger Schritt auf unserem aktuellen Wachstumskurs.“

Der Deal wurde begleitet von CBRE und Morais Leitão und auf Käuferseite waren RRP Advigados und Deloitte tätig.

Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Digital Solutions arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter:innen an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro in fünf europäischen Ländern realisiert. Unter Berücksichtigung unserer ESG-Strategie werden außergewöhnliche Lebensräume gestaltet und für kommende Generationen erhalten. Aktuell leben und arbeiten mehr als 7.000 Menschen in unseren Immobilien. Das Wiener Stadtentwicklungs-gebiet Viertel Zwei und unsere Premium-Studenten-Apartments von MILESTONE in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen. www.value-one.com

Über MILESTONE

MILESTONE bietet eine neue Art des Wohnens für außergewöhnliche Menschen. Von Graz bis Porto, von Aachen bis Rotterdam planen, entwickeln und betreiben wir aufregende Häuser, die das Leben bereichern. Für verschiedene Investor:innen verwaltet MILESTONE mehr als 5.000 Betten verteilt auf 15 Gebäude in elf europäischen Städten: Aachen, Bonn, Rotterdam, Breslau, Krakau, Wien, Graz, Leoben, Linz, Porto und Carcavelos.

