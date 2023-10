Donaustadt: Folk-Konzert am Sonntag im Kultur-Stadl

Zählkarten für 8.10.: 0677/630 19 868, Info: 0699/180 646 40

Wien (OTS/RK) - Das altbewährte Quintett „Crossroad Band“ wird am Sonntag, 8. Oktober, ab 19.00 Uhr, im rustikalen „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) auftreten. Die Künstler unterhalten das Publikum mit dem Programm „Von Dublin nach San Francisco“. Wer „Irish- & American-Folk“ mag, darf das Konzert nicht versäumen. Der Zutritt ist gratis. Die Organisator*innen ersuchen um Spenden. Zählkarten-Bestellungen: Telefon 0677/630 19 868 und E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Die Combo „Crossroad Band“ interpretiert an dem Abend irische und amerikanische Folk-Lieder und ergänzt den Klangbogen mit Country-Stücken. Piano, Harmonika, Gitarren, Geige, Mandoline, Bass, Trommeln und Stimmen kommen bei dem Konzert zum Einsatz. Die routinierte Gruppe besteht aus den Freunden Wilfried Ertl, Serge Mayer, Ewald Mayrl, Willy Nefzger sowie Stephan Brodsky. Das Motto der erfahrenen Musiker lautet „We want to entertain you!“. Ihren Stil skizzieren die Herren mit den Worten: „Musik zum Mitsingen und Mitklatschen“. Auf der CD „Crossing Borders“ sind packende Lieder wie „Whiskey In The Jar“, „The Water Is Wide“ und „Hangman“ enthalten. Mehr Informationen im Internet: www.crossroadband.at.

Christian Langhammer fungiert als ehrenamtlicher Obmann des Vereins „Kulturfleckerl Eßling“, der die laufenden Konzerte und andere Aktivitäten im „Kultur-Stadl“ organisiert. Unter der Telefonnummer 0699/180 646 40 berichtet der Vereinschef über die nächsten Veranstaltungen. Erteilung von Auskünften via E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Veranstaltungen im 12. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

