Universitätskurs für Krisen-, Katastrophen- und Risikomanagement: Zweite Auflage startet im November

Am Campus Lienz der Privatuniversität UMIT TIROL werden zentrale Themen des Krisen-, Katastrophen und Risikomanagements vermittelt

Hall in Tirol, Lienz (OTS) - Nach dem erfolgreichen Start des Universitätskurses für Krisen-, Katastrophen und Risikomanagement (KKRM) am Campus Lienz der Privatuniversität UMIT TIROL mit 30 Teilnehmer*innen geht diese hochwertige universitäre Weiterbildung Mitte November in die zweite Runde.

Gerade die heurigen Naturereignisse mit Waldbränden, Hochwasser, Felsstürzen oder Lawinenabgängen haben gezeigt, dass die Bewältigung von großen Krisen und Katastrophen eine umfangreiche operative Kraftanstrengung benötigt, um die Bevölkerung nachhaltig zu schützen. Vernetzte internationale Krisen mit regionaler Auswirkung, singuläre Ereignisse wie radioaktive Unfälle oder Katastrophenszenarien aller Art wie Naturkatastrophen, Großschadensereignisse, Epidemien, Pandemien, gesundheitsgefährdende Temperaturanstiege, Umweltverschmutzung oder Wasserknappheit zeigen, wie elementar die fundierte Auseinandersetzung mit derartigen Ereignissen für die Sicherheit der Menschen ist.

Die Privatuniversität UMIT TIROL trägt diesem Umstand Rechnung und bietet mit dem Universitätskurs Krisen-, Katastrophen- und Risikomanagement am Campus Lienz ein für Tirol und Österreich einzigartiges Fort- und Weiterbildungsangebot an.

Speziell zugeschnitten ist der Universitätskurs auf Führungs-, Leitungs- und Fachkräfte aus unterschiedlichen Berufsgruppen, die sich für anwendungsorientierte Aufgaben im Bereich des Krisen-, Katastrophen- und Risikomanagements weiterqualifizieren möchten. Die praxisnahe Weiterbildung wird in Kooperation mit Land Tirol, Tiroler Gemeindeverband, Rotes Kreuz, Freiwillige Feuerwehr, Polizei und österreichischem Bundesheer durchgeführt. Interessierte können sich unter www.umit-tirol.at/kkrm über die Ausbildung informieren.

Zentrale Themen des Krisen-, Katastrophen und Risikomanagemes

Der Universitätskurs ist in 6 Modulen mit insgesamt 150 Unterrichtseinheiten bzw. 15 ECTS organisiert. Namhafte Modulverantwortliche und Dozent*innen der Kooperationspartner und der Privatuniversität UMIT TIROL garantieren den Teilnehmer*innen fundierte Kenntnisse in zentralen Themen des Krisen- und Katastrophen- und Risikomanagements. In den sechs Modulen werden folgende inhaltliche Schwerpunkte behandelt:

politischen und rechtlichen Grundlagen,

Planung der Gefahrenabwehr in Unternehmen und Organisationen,

Entscheiden und Führen im Krisen- und Katastrophenfall,

Krisenkommunikation,

Gesundheitsvorsorge im Kontext von Katastrophen, Großschadensereignissen und Klimawandel und

Wissenschaft für die Praxis des Krisen-, Katastrophen- und Risikomanagements mit praktischen Übungen und Fallbeispielen.

Der Universitätskurs richtet sich an Führungs- und Leitungskräfte in Unternehmen, Betrieben und Organisationen, Gemeindeeinsatzleiter*innen, Pressesprecher*innen, Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufe und an Personen, die aus nahestehenden Berufen kommen. Für Teilnehmer*innen, die sich für einzelne Aspekte aus dem Universitätskurs interessieren, ist auch die Buchung von ausgewählten Modulen möglich.

Für die Rektorin der Privatuniversität UMIT TIROL, Prof. Dr. habil. Sandra Ückert, hat die UMIT TIROL als akkreditierte Privatuniversität im Eigentum des Landes Tirol und der Universität Innsbruck den Anspruch, einen maßgeblichen Beitrag zum Wissenstransfer in Gesellschaft und Wirtschaft beizutragen. „Der Universitätskurs Krisen-, Katastrophen- und Risikomanagement, der in Zusammenarbeit mit maßgeblichen Kooperationspartnern aus dem Bereich Krisen, Katastrophen, Gesundheit und Zivilschutz organisiert wird, ist ein gutes Beispiel dafür“, sagt Rektorin Sandra Ückert.

Weitere Informationen: www.umit-tirol.at/kkrm

Kurs- und Organisationsleitung, Information und Anmeldung

Mag. Silvester Wolsegger

Telefon: +43 (0)664 8372120

E-Mail: service.kkrm@umit-tirol.at

