Toto: Sechsfachjackpot mit 44.000 Euro wartet

Zwei Zwölfer mit 9.500 Euro nach Fünffachjackpot in Wien

Wien (OTS) - Der Fünffachjackpot beim Dreizehner wurde in der vergangenen Runde erneut nicht geknackt und geht damit in die nächste Runde. Am Wochenende warten nun bereits rund 44.000 Euro.

Zwei Spielteilnehmer:innen aus Wien fehlte jeweils nur ein richtiges Spiel, sie haben mit zwölf richtig getippten Spielen den Fünffachjackpot geknackt und dürfen sich über jeweils rund 9.500 Euro freuen. Die beiden Zwölfer wurden dabei einmal mit einem Normalschein und einmal mit dem System 670 erzielt. Auf dem Systemschein fehlte das richtige Ergebnis aus der Begegnung 2 (Sturm Graz gegen den polnischen Meister Rakow Czestochowa, dem zweiten Zwölfer hingegen das richtige Ergebnis aus Spiel 11 (Union Berlin gegen Sporting Braga).

Es gab auch in der Torwette weder fünf noch vier richtig getippte Ergebnisse. Damit gehen auch diese Jackpots in den ersten beiden Torwette Rängen in eine weitere Runde. Und auch der Hattrick Jackpot verlängert sich damit, hier warten mehr als 170.000 Euro im Topf.

Annahmeschluss für die Runde 40B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 40A

6fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 35.143,40 – 44.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 9.488,70 16 Elfer zu je EUR 59,60 84 Zehner zu je EUR 22,70 768 5er Bonus zu je EUR 1,00

Der richtige Tipp: 2 2 1 1 2 / X 1 2 X 2 2 X X 2 2 X 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 4.671,84 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.868,74 Torwette 3. Rang: 9 zu je EUR 49,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 170.436,23

Torwette-Resultate: 0:2 0:1 1:0 1:0 2:+

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at

https://www.playsponsible.at